¡Gorillaz anuncia concierto en México!; fecha, ciudad y cuándo comprar boletos

Gorillaz sin duda es una de las agrupaciones más famosas de la década de los 2000’s y para suerte de sus fans mexicanos, la banda acaba de anunciar que regresará a México para dar un concierto que forma parte de su gira The Mountain Tour.

Si eres amante de la música de Gorillaz y no te quieres perder el regreso de la banda a tierras mexicanas, aquí te contamos los detalles de su próximo show en nuestro país.

¿Cuándo y dónde se presentará Gorillaz en México?

Esta tarde la cuenta de Ocesa dio a conocer que Gorillaz estará de vuelta en México. La banda acaba de anunciar que dará un concierto de su nuevo tour en Guadalajara.

El recinto elegido para el concierto de Gorillaz será en el Coliseo GNP. Aparta la fecha, ya que la banda se presentará el próximo 9 de diciembre.

Instagram: Gorillaz

Hasta el momento no se ha dado a conocer si Gorillaz dará más conciertos en otras ciudades de México como Monterrey. Aunque en CDMX tienen programado un show, ya que son parte del cartel del Corona Capital 2026.

¿Cuándo comprar boletos para ver a Gorillaz en Guadalajara?

Si quieres comprar boletos para ver a Gorillaz, te contamos que habrá varios días en los que podrás conseguir tus entradas.

Instagram: Gorillaz

El primero de ellos será el 25 de agosto a las 11:00 AM a través de Ticketmaster. Debes saber que para esta venta solamente tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta Premier Crédito y de débito de HSBC.

Por otra parte, habrá una venta más el 26 de agosto a las 11:00 AM en Ticketmaster. A ella tendrán acceso las personas que tengan una tarjeta de crédito o débito HSBC.

Sin embargo, si no cuentas con una tarjeta de este banco no te preocupes, ya que el 27 de diciembre a las 11:00 AM en Ticketmaster se realizará la venta general en la cual participa cualquier tarjeta.

Toma en cuenta que por ahora se desconocen los precios de los boletos para el concierto de Gorillaz en Guadalajara, pero se espera que días antes de la primera venta se revele esta información.