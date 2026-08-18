La razón por la que Cynthia Klitbo ronca en La Casa de los Famosos: “Me rompieron la nariz”

Cynthia Klitbo ha tenido varios problemas con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 por sus ronquidos. La actriz ya había pedido que dejaran de hacer comentarios sobre el tema y ahora explicó qué los provoca.

¿Por qué ronca Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México?

Cynthia Klitbo explicó que sus ronquidos se deben a una lesión en la nariz que sufrió durante una relación de pareja en la que fue víctima de violencia.

La actriz habló sobre el tema en el vestidor antes de subir a la suite del líder junto con Gema Garoa, quien ganó la prueba correspondiente a la cuarta semana del reality.

Klitbo contó que su nariz quedó fracturada en tres partes y nunca se sometió a una cirugía para corregir el daño. La lesión afecta su respiración y, según explicó, está relacionada con los ronquidos que sus compañeros escuchan mientras duerme.

Al explicar cómo sufrió la fractura, la actriz recordó las agresiones que vivió durante aquella relación, aunque decidió no mencionar el nombre de su expareja.

“Como ya le comenté a Gema, fui víctima y victimaria de una relación muy fea y a la vez muy pasional. No digo nombres porque la vida todo lo pone en su lugar, todo lo puede perdonar”, relató.

Klitbo explicó que durante esa etapa sufrió diferentes lesiones en el rostro.

“Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz y en aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada. Entonces perdoné”, agregó.

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de ser estrangulada

La actriz también habló de otro episodio ocurrido durante esa relación y aseguró que su sobrina intervino para pedir ayuda a las autoridades.

“Estuvieron a punto de estrangularme. Mi sobrina fue testigo; gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta”, contó frente a las cámaras del programa.

Klitbo señaló que conserva consecuencias físicas de aquella agresión. Además de la fractura en la nariz, aseguró que tiene várices en el cuello relacionadas con el ahorcamiento.

Pese a las lesiones, durante años decidió no someterse a una operación para reparar su nariz. La actriz explicó que una de las razones fue el temor a que una cirugía modificara su apariencia.

“Cuando Verónica y Lucía se la operaron, el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara”, explicó.

La situación podría cambiar cuando termine el programa. Según Klitbo, su otorrinolaringóloga le ha recomendado operarse y actualmente contempla realizar el procedimiento después de salir de La Casa de los Famosos México 2026.

Cynthia Klitbo explicó por qué ronca en La Casa de los Famosos México. Mezcalent

Cynthia Klitbo explica por qué ocultó las agresiones

Durante su relato, Cynthia Klitbo también contó que durante años ocultó las agresiones y evitó denunciar después de uno de los episodios.

La actriz explicó que en ese momento ya era conocida por su trabajo en televisión y sentía vergüenza de presentarse golpeada ante las autoridades.

Incluso relató que en una ocasión buscó provocar un accidente automovilístico para tener otra explicación sobre las lesiones que presentaba en el rostro.

“Yo ya era famosa y me sentía muy avergonzada de llegar a una delegación golpeada. Lo que hice fue sacar mi coche para que me pegara un camión del mismo lado del ojo y le dije a mi mamá que me había mordido la boca… obviamente nunca me creyó”, confesó.

Cynthia Klitbo reveló que tiene la nariz fracturada en tres partes. Mezcalent

Los ronquidos de Cynthia Klitbo provocaron discusiones en LCDLFM

Antes de explicar públicamente el origen de su problema, los ronquidos de Cynthia Klitbo ya habían generado diferencias entre los habitantes.

El tema tomó mayor relevancia después del cierre del cuarto Ibiza, cuando los participantes tuvieron que reorganizarse y compartir otros espacios para dormir.

El 10 de agosto, durante el desayuno, Klitbo pidió a sus compañeros que dejaran de hacer comentarios constantes sobre sus ronquidos. La actriz explicó desde ese momento que se trataba de una condición que no podía controlar.

“Les pido un favor, yo sé que ronco. Todos los días me bullean. Es una condición que yo no puedo corregir y siento horrible que todos los días me siguen jodiendo con eso”, reclamó.

También pidió a los habitantes tomar en cuenta que los comentarios se habían repetido durante varios días.

“Tómenlo en cuenta porque si un día miento madres no digan: ‘¿ay, por qué?’”, agregó.

La conversación terminó provocando una discusión con Aldo Rendón, quien respondió que ninguno de los participantes tenía condiciones especiales dentro del programa.

“Pues aguanta vara, no ronques”, respondió Rendón.

El intercambio continuó frente a los demás habitantes hasta llegar a los insultos. Horas después, Aldo se acercó nuevamente a la actriz para disculparse por haberle levantado la voz.