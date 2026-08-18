¿Cómo era Lady Di en privado? Su hermano lo contará en un nuevo libro

Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana, contará por primera vez su historia junto a Lady Di en un libro que se publicará el próximo 22 de septiembre, un año antes del aniversario 30 de la muerte de la princesa, informó la editorial Flammarion.

El libro, que en español tendrá el título de "El canto del cisne. Diana, mi hermana", tiene como objetivo "contar la verdad" sobre la princesa, desde una fuente de su familia, explica Spencer en el comunicado de Flammarion.

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Spencer es el hermano menor de la princesa, fallecida el 31 de agosto de 1997 en París a los 36 años.

"Por primera vez, Charles Spencer relata en detalle la extraordinaria historia de su vida junto a Diana y de la trágica semana que siguió a su muerte", añade la editorial.

El libro será publicado el 22 de septiembre por la editorial Penguin Michael Joseph en Reino Unido y por Penguin Press en Estados Unidos, y será traducido a 12 idiomas. En España lo distribuirá Plaza & Janés (Penguin Random House).

AFP

En el libro, Spencer afirma que quiere "hablar en nombre de Diana y hacerlo de manera positiva".

Spencer fue quien pronunció el elogio fúnebre durante el funeral de la princesa en la abadía de Westminster, en Londres.

"Espero que esta obra interese a todos aquellos que todavía conservan con cariño el recuerdo de Diana tal y como la conocieron cuando estaba viva", añade. "Y me encantaría que, después de leerlo, quienes son demasiado jóvenes para recordarla en la plenitud de su vida puedan hacerse una idea de quién fue realmente: un ser excepcional, dinámico, lleno de amor y carisma, pero profundamente inseguro, que afrontó la vida con determinación y dejó tras de sí un mundo mejor, a pesar de su prematura desaparición", concluye.

Diana, la princesa de las bikers Grosby

A sus 62 años, el conde Spencer es un antiguo periodista, autor de nueve ensayos y exmiembro de la Cámara de los Lores, de la que la reina Isabel II fue una de sus madrinas.

Diana Spencer, conocida como Lady Di, se casó en 1981 con el futuro rey británico Carlos III, con quien tuvo dos hijos varones, Guillermo, príncipe heredero, y Enrique.

Muy popular y objeto constante de atención mediática, fue apodada "la princesa del pueblo".

El día de su boda, la princesa Diana llevó discretos amuletos de la suerte escondidos en su vestido. | Grosby

Separada del entonces príncipe Carlos en 1992, murió en un accidente de tráfico en París junto a su pareja, Dodi Al Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed.

Según los medios británicos, el príncipe Harry, su esposa Meghan y los dos hijos de ambos acudieron a visitar la tumba de la princesa a mediados de julio, durante su primera estancia en Reino Unido en cuatro años.

Con información de AFP.