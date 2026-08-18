El aterrador ritual al que sometieron a la hija de Cindy Crawford cuando era pequeña

Kaia Gerber volvió a sorprender con una confesión sobre su infancia que pocos conocían. La modelo y actriz, hija de la legendaria supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, reveló que cuando era niña le dijeron que estaba “poseída” y que, debido a ello, fue sometida a un peculiar ritual que describió como una especie de exorcismo.

Kaia Gerber revela que fue sometida a un exorcismo de niña

La inesperada revelación ocurrió durante su participación en el podcast australiano The Mitch Churi Chat Show, donde actualmente promociona The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis.

La hija de Cindy Crawford aseguró que cuando era niña le dijeron que estaba “poseída” y la sometieron a un extraño ritual. IG kaiagerber

La conversación tomó un giro inesperado cuando Kaia recordó su participación en American Horror Story: Double Feature, producción en la que debutó dentro del universo de terror de Ryan Murphy en 2021.

La actriz contó que su madre se mostró especialmente preocupada cuando supo que tendría que trabajar en escenarios relacionados con fenómenos sobrenaturales.

¿Qué le pasó a Kaia Gerber cuando era pequeña?

Según relató Kaia, Cindy Crawford incluso le entregó agua bendita antes de que acudiera al set de American Horror Story. La razón, explicó, estaba relacionada con una experiencia que la modelo había vivido durante su infancia.

Cindy Crawford incluso le dio agua bendita a su hija cuando comenzó a trabajar en American Horror Story. IG cindycrawford

La actriz contó que su madre le dijo que no quería que algo sobrenatural pudiera ocurrirle durante las grabaciones. Fue entonces cuando Kaia recordó que, de pequeña, le habían dicho que estaba “poseída”.

La confesión sorprendió al conductor del programa, quien quiso conocer más detalles. Lejos de retractarse, Gerber aseguró que se trataba de una experiencia que había ocurrido realmente y que, durante años, tuvo la sensación de estar vinculada con fenómenos que no podía explicar.

Incluso comentó, en tono entre serio y sorprendido, que siente cierta facilidad para atraer o percibir “seres de otra dimensión”. Sin embargo, no profundizó en quiénes fueron las personas que interpretaron aquella experiencia de su niñez como una posesión.

La actriz contó cómo intentaron “liberarla” de una supuesta presencia sobrenatural. IG kaiagerber

El extraño ritual al que sometieron a Kaia Gerber

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que, según Kaia, intentaron realizar aquel supuesto exorcismo. La modelo explicó que utilizaron un didgeridoo, instrumento tradicional de viento originario de pueblos aborígenes australianos.

De acuerdo con su relato, hicieron sonar el instrumento alrededor de su cuerpo como parte del ritual. La situación dejó desconcertado al entrevistador, quien buscó confirmar si realmente estaba hablando en serio.

Kaia Gerber sorprendió al explicar que durante el supuesto exorcismo utilizaron un didgeridoo alrededor de su cuerpo. IG kaiagerber

Kaia insistió en que el episodio ocurrió y que nunca antes había hablado públicamente de él. También aseguró que actualmente considera superada aquella etapa.

Aunque su historia rápidamente generó comentarios en redes sociales, no se conocen más detalles sobre las circunstancias de aquel episodio ni sobre quiénes participaron en el ritual. Por ello, el relato corresponde exclusivamente a la experiencia que la propia actriz decidió compartir.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Kaia Gerber?

La confesión llega en un momento importante para Kaia Gerber, quien ha ido construyendo una carrera propia más allá del apellido de su famosa madre.

La confesión de Kaia Gerber ocurrió mientras promocionaba The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy. IG kaiagerber

Después de comenzar como modelo y ser comparada constantemente con Cindy Crawford, la joven ha ampliado su trayectoria hacia la actuación. Su participación en American Horror Story fue uno de sus primeros acercamientos importantes a la televisión y, años después, volvió a involucrarse con el género de suspenso y terror a través de The Shards.

La nueva producción sigue a un grupo de estudiantes de una exclusiva escuela de Los Ángeles durante los años ochenta, mientras un asesino comienza a acecharlos. En la serie, Gerber comparte créditos con Homer Gere, hijo del actor Richard Gere.