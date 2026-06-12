Para Kimi, de Kim: Antonelli recibe una toalla de parte de Kardashian tras episodio en Mónaco

Mercedes y Kimi Antonelli se tomaron con humor el momento incómodo que Kim Kardashian protagonizó tras el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque todo parece indicar que la socialité ya le devolvió la toalla que tomó por error el domingo pasado.

Se viralizó en redes sociales el momento en el que Kardashian, quien es pareja de Lewis Hamilton, usó la toalla que le correspondía al italiano en la zona donde los ocupantes del podio se estacionaron tras la competencia en Montecarlo. Además de secarse su frente, se la llevó sin recibir aviso de no hacerlo.

Los usuarios en redes cargaron en contra de Kardashian al tiempo que, durante la semana, Mercedes compartió varios videos haciendo referencia a la situación.

En uno de ellos, de manera sarcástica, se muestra a Antonelli lavándose las manos y, al no tener una toalla a la mano, preguntó: “¿Alguien ha visto mi toalla?”.

Pero durante el primer día de actividades en pista en Barcelona, donde se desarrolla la séptima fecha del Mundial 2026, la transmisión internacional mostró a Mercedes con una toalla blanca que tenía la leyenda “Para Kimi, de Kim”.

Posteriormente, se le vio al líder del campeonato usándola durante sus acercamientos con la prensa, siendo en este momento cuando la inscripción se veía más clara.

Antonelli no participó en la primera práctica para darle el asiento al novato Frederik Vesti. En el segundo entrenamiento finalizó en quinto sitio, mientras busca su sexta victoria consecutiva y extender la ventaja de 66 puntos que tiene sobre George Russell.