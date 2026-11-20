Las diferencias entre los hijos de Pepe Aguilar han mantenido a la familia bajo la atención pública desde 2025. Sin embargo, Leonardo Aguilar decidió hablar sobre su relación con Emiliano durante uno de sus encuentros más recientes con la prensa.

Leonardo Aguilar expresó su deseo de recuperar la convivencia que tenía con su hermano Emiliano antes de las polémicas familiares. IG leonardoaguilaroficial

Leonardo Aguilar habla sobre su relación con Emiliano Aguilar

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Hombres del Año, organizados por la revista GQ, Leonardo Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de tener un acercamiento con su hermano tras las diferencias que han protagonizado públicamente.

Contrario a lo que podría pensarse a partir de sus intercambios en redes sociales, el intérprete de música regional mexicana aseguró que le gustaría recuperar la convivencia que ambos tenían antes de que sus diferencias se convirtieran en noticia.

“A mí me gustaría más que nada continuar con el convivio que yo siempre tuve con mi hermano”, expresó el hijo de Pepe Aguilar.

El cantante explicó que existe una parte de su relación familiar que el público desconoce, pues durante años compartieron experiencias alejadas de los escenarios, las cámaras y la atención de los medios de comunicación.

“Mi hermano es mi compa. Ustedes, ustedes no lo saben, yo lo sé. Emiliano lo sabe”, aseguró.

Para explicar cómo era su convivencia, Leonardo recordó las ocasiones en las que ambos viajaban a la sierra para trabajar colocando cercas, así como los momentos en los que preparaban gorditas en el comal mientras conversaban.

El hermano de Ángela Aguilar también manifestó su intención de mantener los asuntos familiares fuera de las controversias públicas, pues considera que existe una diferencia entre la manera en la que se aborda el conflicto en los medios y sus sentimientos hacia Emiliano.

“A ustedes lo ven como un, como un chisme, como un cotorreo. Yo no, yo lo veo como mi hermano”, declaró.

Aunque Leonardo manifestó su deseo de retomar aquella convivencia, no confirmó que exista un acercamiento reciente entre ambos.

Las diferencias entre Leonardo y Emiliano Aguilar se hicieron públicas en junio de 2025, tras las celebraciones del Día del Padre. IG leonardoaguilaroficial / IG 2likeespectaculos

¿Por qué se pelearon Leonardo y Emiliano Aguilar?

Las diferencias entre los hijos de Pepe Aguilar comenzaron a hacerse más visibles en junio de 2025, cuando una publicación de Emiliano con motivo del Día del Padre dio lugar a un intercambio de mensajes en redes sociales.

El rapero felicitó a su padrastro, Adrián Arce, sin hacer mención de su padre biológico. Poco después, Leonardo publicó un mensaje en el que defendió a Pepe Aguilar y cuestionó la actitud de las personas malagradecidas y con mala memoria.

Aunque Leonardo no mencionó a su hermano, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta dirigida a Emiliano, quien respondió compartiendo memes y asegurando que no atacaba a nadie sin antes haber sido provocado.

La tensión aumentó en septiembre de ese mismo año, cuando Leonardo hizo una broma durante uno de sus conciertos al anunciar que cantaría rap, género musical en el que su hermano ha desarrollado su carrera.

“No soy ese Aguilar”, comentó el cantante frente al público.

La declaración llegó hasta Emiliano, quien manifestó su molestia durante una transmisión en vivo en la que lanzó reclamos y amenazas contra su medio hermano.

Leonardo Aguilar recordó los momentos que compartió con Emiliano antes de que sus diferencias familiares se hicieran públicas. Canal Youtune Pepe Aguilar

El perro de la familia Aguilar que terminó involucrado en la polémica

Además de los intercambios de declaraciones entre los cantantes, Gordo, el perro de la familia Aguilar, terminó involucrado en las diferencias entre Emiliano y sus hermanos.

El 29 de agosto de 2025, la cuenta de Instagram dedicada a la mascota compartió una fotografía en la que aparecía el pug con un fondo similar al que Emiliano utiliza para grabar sus videos.

La publicación también incluía una frase que recordaba la manera de expresarse del rapero, por lo que algunos usuarios interpretaron el contenido como una burla hacia él.

Tras recibir críticas, los responsables de la cuenta eliminaron la publicación y difundieron una disculpa en la que reconocieron que la broma había sido de mal gusto y que pudo ofender a integrantes de la familia.

Leonardo Aguilar aseguró que prefiere mantener los conflictos de su familia alejados de las controversias mediáticas. IG leonardoaguilaroficial

Emiliano respondió el 31 de agosto con una fotografía editada en la que sustituyó los rostros de varios integrantes de la dinastía por el de la mascota.

Entre las personas que aparecían en la fotografía estaban los siguientes integrantes de la familia.

Pepe Aguilar

Aneliz Álvarez

Ángela Aguilar

Aneliz Aguilar

Leonardo Aguilar

El rapero también responsabilizó a Leonardo de la publicación original, bajo el argumento de que reconocía el sentido del humor de su hermano, aunque no presentó pruebas que respaldaran su señalamiento.

Meses después, Emiliano retomó la controversia al comparar a Leonardo con el Bebé Sinclair, personaje de la serie Dinosaurios, y volver a hacer referencia a la cuenta de Instagram de la mascota familiar.