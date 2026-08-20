"Se le dio la orden": revelan quién habría matado a Paco Stanley por 4 millones de dólares

El asesinato de Paco Stanley vuelve a generar preguntas que parecían haber quedado enterradas con el paso del tiempo. A más de dos décadas del crimen, un testimonio incluido en el documental Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley plantea una nueva versión sobre quién habría ejecutado el homicidio.

El protagonista de esta declaración es Jorge Godoy López, quien asegura haber trabajado para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA). De acuerdo con su relato, el asesinato de Stanley habría estado relacionado con una operación de dinero y señala directamente a Carlos Acevedo, "El Pato", como quien presuntamente recibió la orden.

La declaración, sin embargo, forma parte del testimonio presentado en el documental y no representa una conclusión oficial de las autoridades mexicanas.

¿Quién habría matado a Paco Stanley?

Godoy sostuvo que el supuesto móvil estaría relacionado con una cantidad de 4 millones de dólares que habría sido entregada para una operación de lavado de dinero.

Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran, afirmó.

Según esta versión, Acevedo habría sido la persona encargada de ejecutar el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999, cuando el conductor salió del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México.

Documental 'Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley'.

El crimen provocó una de las investigaciones más mediáticas de la televisión mexicana y durante años quedaron abiertas distintas preguntas sobre el motivo y los responsables.

Jorge Godoy asegura que reportó el asesinato a la DEA

El testigo también contó que tuvo conocimiento del homicidio mientras colaboraba con autoridades estadounidenses. Según su relato, después de enterarse de que Stanley había sido asesinado, informó a uno de sus superiores.

Cuando lo ejecutaron, yo estaba trabajando para el Departamento de Justicia de Estados Unidos para la DEA, explicó.

Godoy afirmó que comunicó lo ocurrido a su jefe, Héctor Berreyes, relacionado con la llamada Operación Leyenda, pero aseguró que la respuesta que recibió fue que no existía interés en profundizar en el caso.

Paco Stanley Foto: Instagram paulstanleyd

El exagente explicó que durante aquellos años tampoco se sintió en condiciones de hablar públicamente. Aseguró que estaba bajo amenazas de muerte que, según su versión, provenían tanto de autoridades mexicanas como de integrantes del crimen organizado.

Yo no podía porque en ese tiempo yo estaba amenazado de muerte tanto por el gobierno de aquel entonces como de los narcotraficantes, declaró.

El caso Paco Stanley podría volver a investigarse

La aparición pública de Jorge Godoy representa uno de los elementos que más interés ha generado alrededor del documental. La abogada penalista Estefanía Ávila explicó que el exagente pudo hablar ahora después de permanecer durante años bajo protección estadounidense.

Tras la presentación del documental, Godoy anunció que acudiría a la Fiscalía para aportar su testimonio y buscar que se esclarezca nuevamente el homicidio de Paco Stanley.

Paco Stanley

Por ahora, la acusación contra Carlos Acevedo forma parte de una declaración presentada públicamente y deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes. Lo que sí queda claro es que, 27 años después del asesinato de Paco Stanley, el caso vuelve a abrir una de sus preguntas más importantes: quién ordenó y quién ejecutó realmente el crimen.