Documental Paco Stanley: El Azul como autor intelectual y El Pato como sicario

El Azul y El Pato son los dos señalados de ordenar y ejecutar el asesinato de Paco Stanley, según el nuevo documental titulado ‘Testigos: La verdad tiene voz’, producido por Juan Carlos Uribe, el cual incluye la extensa investigación de su esposa, la periodista Arlette Garibay, quien trabajó más de cuatro años con el famoso conductor de televisión.

A 27 años del asesinato de Paco Stanley se revelaron, por medio del documental antes citado, declaraciones de testigos directos del crimen.

El material que está disponible a través de la plataforma de streaming Reellee TV, deja ver por primera vez el nombre del poderoso capo que ordenó el crimen de Stanley, así como el hombre que jaló el gatillo y las razones por lo que lo hicieron.

El Azul como autor intelectual del asesinato de Paco Stanley y El Pato como sicario

Documental 'Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley'.

Según los testimonios recabados para el documental, el narcotraficante que dio la orden de asesinar a Paco Stanley fue Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como ‘El Azul’, uno de los fundadores más influyentes del Cártel de Sinaloa y, quien años atrás, fue comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), organismo de inteligencia mexicano que durante años estuvo envuelto en señalamientos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Yo estuve presente cuando dieron la orden de ejecutarlo”, dice uno de los testigos que participan en el documental “Testigos: la verdad tiene voz”.

Por otra parte, en exclusiva para el programa de De Primera Mano, de Imagen Televisión, Juan Carlos Uribe reveló que el hombre que jaló el gatillo en contra de Paco Stanley fue Carlos Acevedo, alias ‘El Pato’.

Esa persona ya no vive y lo voy a decir aquí como exclusiva para ustedes. Es un exagente de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad que aquellos años existía, que era como la CÍA mexicana. El señor se llama, es un expolicía que se llama Carlos Acevedo, alias El Pato. Carlos Acevedo, alias el Pato. Alias el Pato.” dijo Uribe a Gustavo Adolfo Infante.

Según el realizador, el fallecimiento de El Pato dificultó reconstruir por completo los hechos y obtener más evidencias sobre su participación.

Cabe mencionar que el documental cuenta con los testimonios de Arlette Garibay, quien fue compañera de Paco Stanley en el programa “Ándale” en el año de 1991; René López un exagente de la Policía Judicial de Jalisco y que al salir de la institución fue guardaespaldas de los altos mandos del Cártel de Guadalajara; y Jorge Godoy López, también exagente de la Policía Judicial de Jalisco.

¿Por qué mataron a Paco Stanley?

Documental 'Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley'. Especial

Esta nueva versión con testigos directos del crimen de Paco Stanley apunta directamente al dinero y al narcotráfico, dejando atrás todas las hipótesis que circulaban sobre el móvil del asesinato.

El documental de Juan Carlos Uribe expone que el popular conductor mantenía una deuda millonaria con integrantes del crimen organizado, un adeudo que, según sus realizadores, terminó desencadenando su asesinato en junio de 1999.

Según la investigación, a finales de la década de los ochenta, el conductor habría recibido cerca de cuatro millones de dólares procedentes del narcotráfico con el objetivo de introducir esos recursos en negocios aparentemente legales, es decir, ‘lavar ese dinero’.

En tanto, aunque el material deja claro que el conductor no formaba parte de ninguna organización criminal, por su popularidad, relaciones dentro del medio artístico y su posición como figura pública lo habrían llevado a ser elegido para facilitar el movimiento de dichos recursos, lo cual aceptó.

No obstante, Paco Stanley nunca regresó la cantidad que le fue dada, la deuda nunca fue saldada y el conflicto se fue acumulando hasta que terminó en el asesinato por un ‘ajuste de cuentas’.

La orden se dio en el reclusorio sur de la Ciudad de México, en el dormitorio 10. Estaban ahí encarcelados el señor Godoy, que era el guardaespaldas de este narcotraficante en aquellos tiempos, junto con al que se le dio la orden”, de acuerdo con el productor del nuevo documental.

Con todo lo recabado, la producción asegura que los recursos tenían origen en el Cártel de Sinaloa, acabando con la teoría que apuntaba el crimen a Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez.