"Trainspotting" llega a la Cineteca restaurada en 4K: fechas y horarios

Si alguna vez viste Trainspotting, seguramente hay escenas, canciones o frases que se quedaron contigo. La película dirigida por Danny Boyle se convirtió en uno de los grandes referentes del cine británico de los años 90 y ahora tendrá un nuevo paso por las salas mexicanas.

La Cineteca Nuevo León "Alejandra Rangel Hinojosa" prepara una temporada especial de Trainspotting: La vida en el abismo, esta vez en una versión restaurada en 4K. Las funciones comenzarán el jueves 20 de agosto y se extenderán hasta el 13 de septiembre en la Sala 1.

La cinta, estrenada originalmente en 1996, llega así en el marco de sus tres décadas y representa una oportunidad para verla nuevamente en pantalla grande con una calidad de imagen renovada.

¿De qué trata "Trainspotting"?

La película está basada en la novela homónima del escritor escocés Irvine Welsh y cuenta con un guion de John Hodge, quien recibió una nominación al Óscar por su trabajo de adaptación.

La historia sigue a Mark Renton y a su grupo de amigos en Edimburgo. Entre drogas, excesos, problemas económicos y decisiones que no siempre terminan bien, la película muestra una juventud que intenta encontrar su lugar mientras lidia con la adicción y la marginación.

Boyle apostó por una narración rápida, humor negro y una estética que rompía con la forma tradicional de contar este tipo de historias. El resultado fue una película que terminó convirtiéndose en un referente de la cultura pop.

Además, su banda sonora se volvió prácticamente inseparable de la cinta, con canciones que ayudaron a definir el tono de toda una generación.

Trainspotting Especial

Un clásico que marcó a Danny Boyle y su elenco

Trainspotting también fue un punto de quiebre para Danny Boyle. Después de Shallow Grave, estrenada en 1994, la cinta terminó de consolidarlo como uno de los directores británicos más interesantes de su generación.

Su estilo visual, el montaje acelerado y la manera de utilizar la música tuvieron una influencia importante en el cine que vendría después. Años más tarde, Boyle dirigiría películas como 28 Days Later, Slumdog Millionaire y 127 Hours.

Para su reparto también fue un proyecto clave. Ewan McGregor, quien interpretó a Mark Renton, consiguió una proyección internacional que impulsó su carrera. Lo mismo ocurrió con Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner y Kelly Macdonald, quienes formaron parte de la pandilla protagonista.

En México, además, la película tiene una historia particular. De acuerdo con el crítico fílmico José Quintanilla, su primera presentación en Monterrey fue un acontecimiento para los cinéfilos, cuando la Cineteca Nuevo León todavía no tenía una sede fija.

Trainspotting Especial

¿Cuándo y dónde ver "Trainspotting" en Monterrey?

Las funciones de la versión restaurada en 4K se realizarán en la Sala 1 de la Cineteca Nuevo León. Estos son los horarios anunciados para los primeros días de la temporada:

Jueves 20 de agosto: 18:00 horas.

Jueves 20 de agosto: 18:00 horas. Viernes 21 de agosto: 18:00 horas.

Sábado 22 de agosto: 18:00 y 20:30 horas.

Domingo 23 de agosto: 15:00 y 19:30 horas.

Martes 25 de agosto: 18:30 y 20:30 horas.

Miércoles 26 de agosto: 18:30 y 20:30 horas.

La temporada continuará hasta el 13 de septiembre, por lo que habrá más oportunidades para quienes no puedan acudir durante los primeros días.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Hay que tomar en cuenta un detalle: no habrá preventa para estas funciones. Los boletos se venderán directamente en la taquilla de la Cineteca Nuevo León el mismo día de cada proyección, a partir de las 15:00 horas.

El costo de entrada general es de 70 pesos, mientras que estudiantes, maestros y personas con credencial vigente del INAPAM pagarán 50 pesos.

Así que, si eres fan de Danny Boyle, Ewan McGregor o simplemente quieres descubrir por qué Trainspotting se convirtió en una película tan importante de los años 90, esta temporada en Cineteca Nuevo León puede ser una buena oportunidad para verla como originalmente se debe: en pantalla grande y ahora restaurada en 4K.