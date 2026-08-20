Retiran corona a la Miss Grand USA, Mekayla Li, tras acusación por atropellar a una mujer

La organización de Miss Grand USA retiró la corona a Mekayla Li, ganadora del certamen de belleza estadounidense pocas semanas atrás. La modelo enfrentará procesos penales y civiles por presuntamente atropellar a una mujer y escapar del lugar.

A través de un comunicado oficial, los organizadores anunciaron la terminación del reinado y el relevo inmediato del título. La empresa justificó la decisión mediante la aplicación estricta de las políticas contractuales establecidas por la propia franquicia de belleza.

El mensaje institucional evitó mencionar los problemas legales de la reina destituida. Los directivos solicitaron mantener el diálogo bajo un marco de respeto y rechazaron cualquier tipo de acoso, hostigamiento, difamación o ataque personal en las redes sociales.

Mekayla Li era Miss Grand USA. Foto de IG: Mekayla Li

La repentina salida de la ganadora sorprendió a los seguidores de los concursos de belleza en Estados Unidos. La joven modelo perdió todos los beneficios económicos y los patrocinios comerciales ligados a la representación oficial de la marca.

La revista People reveló los verdaderos motivos detrás de la expulsión de la modelo. Mekayla Li enfrenta un proceso penal por arrollar a una persona con su vehículo y abandonar la escena sin alertar a los servicios de emergencia correspondientes.

Las autoridades locales consideran esta acción como un delito grave ocurrido durante el mes de noviembre de 2024. Los fiscales presentaron tres cargos oficiales contra la acusada, comenzando por el delito de atropello y fuga de la escena.

El proceso penal y los cargos oficiales

El expediente judicial suma acusaciones por provocar lesiones leves y generar daños graves de carácter permanente en la víctima. La policía arrestó a la mujer tras el incidente, pero ella se declaró inocente ante el juez encargado del caso.

Esta declaración inicial le permitió seguir su proceso legal en completa libertad condicional. La destitución del certamen confirma que los problemas judiciales superaron la barrera de su vida privada y afectaron directamente sus compromisos profesionales adquiridos.

Mekayla Li deberá enfrentar un proceso penal. Foto de IG: Mekayla Li

La situación legal de la ex reina de belleza empeoró con la aparición de una demanda civil paralela al proceso penal. Los documentos judiciales exigen el pago de una indemnización económica por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los abogados demandantes también incluyeron el cargo de conducción temeraria como causa principal del aparatoso accidente vehicular. Buscan que la modelo asuma la responsabilidad financiera por todos los daños provocados a la parte afectada durante el percance de tránsito.

Los detalles del choque en Los Ángeles

Los periodistas Luke Chinman y Zoey Lyttle obtuvieron acceso a los registros de la demanda civil interpuesta en Los Ángeles. El texto detalla que el auto de Mekayla Li invadió el carril contrario mientras circulaba por Sunset Boulevard.

El automóvil de la modelo colisionó violentamente contra el transporte de la demandante, identificada como Anna Mercedes Aoun. La víctima alega sufrir lesiones catastróficas a raíz del impacto frontal, incluyendo una discapacidad permanente que mermó su calidad de vida.

Acusan a Mekayla Li de atropellar a una mujer y huir del lugar. Foto de IG: Mekayla Li

La gravedad de las heridas afectó directamente la capacidad de la víctima para generar ingresos económicos futuros. La mujer asegura que los dos pasajeros del auto responsable evitaron pedir ayuda médica y prefirieron huir de la zona del desastre.

El equipo legal de la organización de belleza revisó a fondo la situación antes de emitir el veredicto final. Los directores determinaron que la conducta documentada en los informes policiales violaba los valores fundamentales del concurso a nivel internacional.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la culpabilidad de la antigua portadora de la corona. El estatus actual del caso permanece en desarrollo, pero la presión mediática y legal ya provocó la pérdida total de su título nacional.