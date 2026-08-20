Dharius enfrenta nuevas acusaciones de violencia; su expareja afirma: “Él me encañonó”

El nombre de Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que dos mujeres difundieran señalamientos relacionados con presuntos episodios de violencia, amenazas y control durante sus respectivas relaciones con el rapero.

Las acusaciones han generado reacciones dentro de la escena del hip-hop mexicano, donde el artista cuenta con más de dos décadas de trayectoria.

¿Qué denunció una de las exparejas de Dharius?

Laura Lomelí, conocida en redes sociales como ‘La Cherry’ o ‘Santa Grifa’, decidió hablar públicamente sobre la relación que mantuvo con el músico.

Durante una transmisión en vivo, la joven, de 26 años, afirmó que habría enfrentado situaciones de violencia psicológica, control y amenazas. Según su testimonio, después de terminar la relación tuvo que abandonar su ciudad y mantenerse escondida por temor a posibles represalias.

Foto: Instagram dharius_bodharius

‘La Cherry’ aseguró que las amenazas también habrían involucrado a sus tres hijas y relató un episodio particularmente grave ocurrido durante el tiempo que vivió con el cantante.

El último día que estuve en su casa, él me encañonó”.

La joven explicó que durante la relación también habría perdido control sobre aspectos de su vida personal, como el acceso a su teléfono celular y la comunicación con integrantes de su familia.

Cherry explicó que anteriormente no había contado públicamente lo ocurrido debido al miedo que, según su relato, experimentaba en ese momento.

Su decisión de hablar también estaría relacionada con el caso de otra mujer que recientemente presentó una denuncia contra el músico. De esta manera, la joven buscó respaldar ese testimonio y compartir su propia experiencia.

Además de los señalamientos de violencia, Lomelí aseguró haber enfrentado situaciones relacionadas con control financiero y violencia económica durante la relación.

Foto: Captura de video

¿Quién es la otra mujer que denunció al rapero?

La segunda denunciante fue identificada como Dhariana González, quien también decidió acudir ante las autoridades para denunciar presuntos episodios de violencia física y psicológica.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, la joven habría experimentado un patrón de comportamiento que, según su versión, pasó de conflictos verbales a situaciones de mayor gravedad.

Entre las acusaciones se menciona el supuesto uso de armas de fuego como mecanismo de intimidación y control.

Debido a la gravedad de las acusaciones, la representación legal de la denunciante habría solicitado la intervención del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Foto: Instagram dharius_bodharius

Las autoridades serán las encargadas de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Hasta el momento de la información proporcionada, Dharius y su equipo legal no habían emitido una postura pública formal respecto a los señalamientos.

Mientras tanto, los canales oficiales del rapero continúan enfocados principalmente en sus actividades y proyectos musicales.

Es importante señalar que las acusaciones forman parte de testimonios y denuncias que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes; por ahora, no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.