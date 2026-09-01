The Warning atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de estrenar su quinto álbum de estudio, Everything’s Falling, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal anunciaron una presentación que marcará un nuevo paso para la agrupación originaria de Monterrey: su primer concierto como acto principal en un estadio de la Ciudad de México.

La noticia representa un paso importante para el grupo, que en los últimos años ha ampliado su presencia internacional y se ha consolidado dentro de la escena del rock.

El nuevo espectáculo llegará después de un periodo de crecimiento que incluye giras internacionales, millones de reproducciones y el reciente éxito de “Kerosene”, canción que alcanzó el número uno de Billboard Mainstream Rock Airplay.

The Warning en CDMX: ¿cuándo y dónde será su concierto en 2027?

The Warning llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el viernes 5 de febrero de 2027, como parte de su Everything’s Falling World Tour. La presentación contará con The Linda Lindas como invitadas especiales, por lo que la noche reunirá a dos agrupaciones femeninas con presencia dentro de la escena internacional del rock.

La fecha marcará la primera ocasión en que Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal encabecen un concierto en este recinto. La propia agrupación compartió la noticia en sus redes sociales y presentó el espectáculo como uno de los pasos más importantes de su trayectoria.

Nuestro primer estadio. Hemos soñado y trabajado tanto para llegar a este momento que todavía no podemos creer que por fin se esté haciendo realidad”, expresó The Warning al anunciar la fecha.

El concierto también representa su regreso a la capital mexicana después de una serie de presentaciones que dejaron un importante antecedente. En febrero de 2025, The Warning ofreció tres conciertos con localidades agotadas en el Auditorio Nacional.

La presentación de febrero de 2027 será, además, uno de los primeros grandes compromisos de la nueva etapa musical de la banda, que lanzó Everything’s Falling el 28 de agosto de 2026. El álbum cuenta con 12 canciones y llegó al público a través de Lava/Republic Records.

Boletos de The Warning: ¿cuándo será la preventa para el concierto de 2027?

Los seguidores que quieran asistir al concierto de The Warning deberán estar atentos a las diferentes etapas de venta. De acuerdo con el calendario difundido por la agrupación, todas las modalidades comenzarán a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Las fechas anunciadas son:

9 de septiembre de 2026: preventa para miembros de Patreon y paquetes VIP

9 y 10 de septiembre: Gran Venta HSBC y paquetes VIP

10 de septiembre: preventa de artista

11 de septiembre: venta general a través de Ticketmaster

Para la preventa de artista será necesario realizar un registro previo mediante el enlace compartido por The Warning https://theWarning.lnk.to/Live. Hasta el momento de su publicación, todavía no se habían dado a conocer los precios de los boletos ni el mapa definitivo de localidades.

Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster y las taquillas del inmueble. Por ello, los seguidores deberán considerar que el calendario de preventas no significa que todas las localidades estén disponibles en cada etapa. Las condiciones de compra y disponibilidad pueden variar según la modalidad.

¿Cuándo es el show de medio tiempo de The Warning en la NFL México 2026?

Antes de su concierto en el Estadio GNP Seguros, The Warning tendrá otro escenario de enorme relevancia. El domingo 22 de noviembre de 2026, el grupo encabezará el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, como parte del NFL Mexico City Game.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte y comenzará a las 7:20 de la noche, tiempo del centro de México. El espectáculo de medio tiempo será presentado por American Express.

La NFL eligió a The Warning como representante de México para uno de sus partidos internacionales de 2026. Para la agrupación, el nombramiento supone una oportunidad para llevar su propuesta de rock ante una audiencia masiva y en uno de los eventos deportivos de mayor relevancia del país.

La liga destacó que The Warning supera los 785 millones de reproducciones acumuladas y que “Kerosene” alcanzó el número uno de Billboard Mainstream Rock Airplay. Con este resultado, el grupo se convirtió en la primera banda mexicana y en la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres en encabezar dicha lista.

El show de medio tiempo será transmitido en México por televisión abierta y de paga, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.

Así, The Warning tendrá dos fechas clave para sus seguidores en la Ciudad de México: 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, con el show de medio tiempo del NFL Mexico City Game, y 5 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, con su primer concierto como acto principal en este recinto.

La preventa del concierto comenzará en septiembre, por lo que los seguidores interesados deberán tener presente el calendario de ventas y consultar los canales oficiales antes de adquirir sus entradas.