Alejandra Guzmán se transforma en Silvia Pinal y sorprende con el gran parecido a su mamá

Alejandra Guzmán ha demostrado en diferentes ocasiones el cariño y la admiración que siente por su mamá, Silvia Pinal, quien murió el 28 de noviembre de 2024. Aunque la cantante ha construido su propia carrera dentro de la música, también ha encontrado distintas maneras de recordar a la actriz y mantener presente su legado.

Desde la muerte de la primera actriz, la intérprete de "Eternamente bella" ha compartido algunos momentos en los que recuerda a su madre, una de las mujeres más reconocidas del espectáculo mexicano y que durante varias décadas participó en películas, obras de teatro y programas de televisión.

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En esta ocasión, la rockera volvió a llamar la atención de sus seguidores después de aparecer con una imagen muy diferente a la que acostumbra mostrar. Su cambio de apariencia provocó comentarios en redes sociales, especialmente entre quienes crecieron viendo las películas de Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán se caracteriza de Silvia Pinal y sorprende con su transformación

Todo ocurrió durante una dinámica del podcast Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, en la que Alejandra Guzmán tuvo la oportunidad de convertirse en Silvia Pinal y recordar uno de los personajes que interpretó durante la Época de Oro del Cine Mexicano.

Para lograrlo, la cantante utilizó una peluca rubia, maquillaje y ropa similares a los que su madre llevó en la película El inocente, estrenada en 1956, en la que compartió créditos con Pedro Infante.

Captura de pantalla

Uno de los detalles que más destacó fue el parecido entre ambas, ya que la caracterización permitió apreciar algunos de los rasgos que Alejandra heredó de su mamá. Además, el peinado y el maquillaje ayudaron a que su apariencia fuera muy similar a la que tenía Silvia Pinal cuando era joven.

Pero la cantante no fue la única que participó en esta actividad, pues Yahir también se sumó al homenaje al caracterizarse de Pedro Infante, otro de los grandes representantes del cine mexicano.

De esta manera, ambos artistas recrearon una escena de El inocente, una de las películas en las que Silvia Pinal y Pedro Infante trabajaron juntos.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre convertirse en Silvia Pinal?

Después de mostrar el resultado de su caracterización, Alejandra Guzmán expresó lo importante que fue para ella tener la oportunidad de recordar a su madre de esta manera.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió unas palabras dedicadas a Silvia Pinal, además de agradecer a las personas que participaron en la transformación.

"¡Orgullosa de ser tu hija! Mi mami, mi diva, mi amor. Gracias a mi gran equipo de actores Gracias", escribió.

Las imágenes generaron diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron cuánto se parece Alejandra Guzmán a su mamá. Algunos también recordaron el programa Mujer, casos de la vida real, que Silvia Pinal condujo durante varios años.

¿De qué trata El inocente, la película de Silvia Pinal y Pedro Infante?

La película El inocente llegó a los cines en 1956 y reunió a dos de las estrellas más queridas de aquella época: Silvia Pinal y Pedro Infante.

En esta comedia romántica, Silvia Pinal interpreta a Mané, una joven que pertenece a una familia con dinero, mientras que Pedro Infante da vida a Cruci, un mecánico que termina involucrado en una situación inesperada.

silvia pinal

La historia comienza cuando el automóvil de Mané presenta una falla y Cruci aparece para ayudarla. Sin embargo, lo que parecía un encuentro sin mayores consecuencias termina por cambiar la vida de ambos.

Después de una confusión durante una fiesta de Año Nuevo, sus familias consideran que deben casarse, a pesar de que pertenecen a clases sociales diferentes.

A partir de ese momento, los protagonistas tienen que enfrentar varios problemas relacionados con sus familias y sus distintas formas de vivir, mientras poco a poco comienza a surgir el amor entre ellos.