Refuerzan vigilancia en Monterrey con nuevo centro de Fuerza Civil y 800 policías

Con el objetivo de fortalecer la proximidad social y la presencia operativa en la capital del estado, el gobierno de Nuevo León inauguró el nuevo Centro de Atención Ciudadana de Monterrey Norte, un espacio de Fuerza Civil que brindará servicio ininterrumpido las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El acto protocolario fue encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, acompañado por el titular de la corporación policial, Gerardo Escamilla, y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores.

Durante el evento, el mandatario estatal informó que la estrategia de seguridad para las colonias del norte y sur de la ciudad cuenta actualmente con un estado de fuerza de 800 elementos dedicados al patrullaje, tras la reciente incorporación de 600 policías y la conformación de la nueva División Fuerza Civil Norte.

García Sepúlveda asumió el compromiso de mantener las inversiones en materia de seguridad para incrementar el número de unidades y efectivos en sectores específicos como Topo Chico, La Alianza, Gloria Mendiola y Tierra y Libertad. Asimismo, adelantó que en coordinación con el Ejército Mexicano se implementará próximamente un programa de canje de armas, mediante el cual se entregarán incentivos económicos que oscilarán entre los 10 mil y los 50 mil pesos por artefacto recibido.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, señaló en su intervención que este recinto —el segundo de su tipo en la entidad— responde a la exigencia ciudadana de contar con soluciones directas y reflejaría una disminución en la incidencia de delitos patrimoniales y de alto impacto.

Finalmente, Gerardo Escamilla, titular de Fuerza Civil, explicó que la habilitación de este centro se logró mediante la reasignación de un inmueble que anteriormente operaba bajo un esquema meramente administrativo, transformándolo en un punto de atención directa para los habitantes de la zona norte regiomontana. Tras el corte de listón, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión por el edificio.