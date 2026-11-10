Latin Grammy 2026: ¿Cuándo son y dónde ver la ceremonia EN VIVO desde México?

La música latina se prepara para una de sus noches más importantes del año. Los Latin Grammy 2026 ya tienen fecha para reconocer a los intérpretes, compositores y productores que destacaron durante los últimos meses, en una edición que reúne a importantes figuras de la industria musical.

Desde que se revelaron las nominaciones el pasado 16 de septiembre, la expectativa entre los seguidores ha crecido, especialmente por conocer quiénes conseguirán llevarse uno de los reconocimientos más prestigiosos de la música en español.

Foto: Facebook Latin GRAMMYs Tommaso Boddi

Entre los nombres que sobresalen en esta edición se encuentran Karol G, Édgar Barrera, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, quienes figuran entre los artistas con mayor número de candidaturas.

Si quieres seguir la premiación y conocer a los ganadores desde México, te contamos cuándo se realizará, dónde tendrá lugar y cuáles serán las opciones para disfrutar de la transmisión en vivo.

CA7RIEL & Paco Amoroso Pável Jurado

¿Cuándo se realizarán los Latin Grammy 2026?

La Academia Latina de la Grabación confirmó que la edición número 27 de los Latin Grammy tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre de 2026, fecha en la que se entregarán los galardones a los representantes más destacados de la industria musical.

¿Dónde serán los Latin Grammy 2026?

La ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, será nuevamente el escenario de esta celebración musical.

La ceremonia tendrá como sede el MGM Grand Garden Arena, recinto que cuenta con una trayectoria importante dentro de los Latin Grammy, pues esta será la séptima ocasión en que albergará la entrega de los reconocimientos desde 2014.

Se espera la presencia de artistas, productores, compositores y otras personalidades de la industria, quienes se reunirán para celebrar los trabajos musicales que marcaron el último año.

Edgar Barrera .

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 EN VIVO desde México?

Aunque la ceremonia se realizará en territorio estadunidense, los seguidores de la música latina podrán disfrutar de la transmisión desde México mediante distintas señales de televisión y servicios digitales.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la entrega de premios podrá seguirse a través de Univision, TNT, HBO Max y ViX, plataformas que permitirán acompañar la ceremonia sin importar que se celebre fuera del país.

Además, quienes no tengan acceso a alguno de estos servicios podrán consultar las redes sociales oficiales de los Latin Grammy, donde se compartirán actualizaciones en tiempo real sobre lo que ocurra durante la premiación.

De esta manera, los fanáticos tendrán distintas alternativas para seguir una de las noches más esperadas de la música latina y descubrir qué artistas conseguirán llevarse el gramófono dorado en 2026.