Sanación, sátira y desfogue: así fue el  'proceso de recuperación' de Ca7riel y Paco Amoroso en CDMX

Las adicciones, los excesos y la ansiedad no se alejan con más y más excesos. Ca7riel y Paco Amoroso dieron la receta a sus 20 mil fans la noche de este jueves en el Palacio de los Deportes con un proceso de 12 pasos para liberar a los espíritus de la depresión pues Hasta Jesús tuvo un mal día.

El concierto es un viaje donde ambos cantantes viven un proceso de recuperación, con canciones de su ultimo disco, Free Spirits, y de otros como Papota; hacen un recorrido junto a su público invitándolos a liberarse a través de la musica y disfrutando todo el proceso de sanación, todo con el tono de su clásico humor ácido y riéndose de sí mismos.

El show va de menos a más con canciones desde No me sirve más, Vida Loca, Todo Ray, hasta llegar al éxtasis en Beto's Horns, atravesando un camino junto a una sanadora artificial que da indicaciones todo el show para poder liberarse como: “suelta las toxinas acumuladas”, “expresa tus preocupaciones”, “sé honesto”, “pide perdón” o “perdona”.

Ca7riel y Paco Amoroso Pável Jurado

En dos camillas, los cantantes recibían tratamientos corporales mientras interpretaban las canciones, y mientras su público, irónicamente se iba liberando cada vez más, se ponía a bailar, a abrazarse, a brincar, gritando los temas, empujándose, quitándose las playeras, hasta llegar al punto más alto de la diversión.

Detrás, como escenografía, había una grada donde más “pacientes”, escuchaban y seguían las instrucciones, pero a su vez disfrutaban del concierto, se trataba de figuras del entretenimiento en México: Cachirula, Loojan, Macario Martínez, Erika Buenfil, Luis Gerardo Mendez y el argentino Jesse Baez acompañando a una botarga del Dr. Simi, todo siendo parte de la fiesta, como una reinvención divertida de la casita de Bad Bunny.

Ca7riel y Paco Amoroso Pável Jurado

Todo cerró con Himno del mediocre y otros temas que ya son clásicos: Dumbai, El único, La que puede, puede, y con las felicitaciones de la voz artificial por haber cumplido el proceso de sanación, entre frases motivacionales en las pantallas de Carl Jung, Friedrich Nietzsche y hasta Buda, como “La mente lo es todo, en lo que piensas, te conviertes”.