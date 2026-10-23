“Ningún good afternoon ni ningún hello”: Rosalía revive famoso meme de Caso Cerrado en los Latin Billboard 2026

Rosalía protagonizó uno de los momentos más comentados de los Latin Billboard 2026 después de que utilizara su discurso de agradecimiento para celebrar la música en español.

La cantante española aprovechó su participación en la ceremonia, celebrada en el James L. Knight Center de Miami, para recordar una frase que muchos usuarios de redes sociales reconocieron inmediatamente por su relación con el programa de televisión Caso Cerrado.

Rosalía recuerda a la doctora Polo durante los Latin Billboard 2026

Al recibir el reconocimiento a Mejor Álbum Pop Latino, Rosalía habló sobre la importancia que tiene para ella formar parte de una ceremonia dedicada a reconocer a los artistas que hacen música en español.

La cantante también hizo referencia a las dificultades para definir su trabajo dentro de un solo género musical, especialmente después de las distintas propuestas que ha presentado a lo largo de su carrera.

“No sé si LUX es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español, por eso es tan especial para mí estar aquí, en esta celebración de la música latina”, expresó.

La artista continuó agradeciendo el espacio que la industria musical ha dado a las producciones en español, pero fue al despedirse del escenario cuando hizo la referencia que después circuló en redes sociales.

“¡Qué viva la música latina! ¡Qué viva la gente de latinoamérica! ¡Y que viva la música en español! Ni ningún good afternoon, ni ningún hello”, declaró Rosalía.

Rosalía recibió tres reconocimientos en los Latin Billboard 2026 y recordó una famosa frase de la doctora Polo. IG rosalia.vt

Cuál es el origen del meme de Caso Cerrado que citó Rosalía

La frase recordada por Rosalía tiene su origen en una discusión que protagonizó Ana María Polo durante una emisión de Caso Cerrado, cuando una joven de origen colombiano insistió en expresarse en inglés.

En el episodio, la participante se negó a utilizar el español a pesar de encontrarse en un programa dirigido principalmente al público hispanohablante de Estados Unidos.

La actitud de la adolescente provocó una reacción de la conductora, quien le recordó que podía comunicarse en su idioma de origen y cuestionó su rechazo a utilizarlo frente a las cámaras.

“¡Esto es un programa en español! ¡Si no hablas español en la próxima palabra, te largas!”, le advirtió la doctora Polo.

La discusión continuó con un comentario sobre la capacidad de hablar varios idiomas y la manera en que algunas personas dejan de utilizar su lengua familiar después de establecerse en otro país.

“El que habla dos idiomas se llama bilingüe, al que habla tres le dicen trilingüe. ¿Tú sabes cómo le dicen al que habla uno? Americano. Tú no eres americana, eres colombiana”, expresó la presentadora.

El fragmento comenzó a circular ampliamente en internet alrededor de 2017, cuando diferentes usuarios recuperaron la escena para convertirla en memes relacionados con el uso del inglés y el español.

La referencia de Rosalía llegó casi una década después de la popularización del fragmento, aunque la cantante no mencionó directamente el nombre de la doctora Polo durante su discurso.

Rosalía celebró la música en español durante los Latin Billboard 2026 con una referencia al programa Caso Cerrado. IG rosalia.vt

Rosalía recibe el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

Además de la referencia a Caso Cerrado, Rosalía fue una de las artistas reconocidas durante la ceremonia de los Latin Billboard 2026, en la que obtuvo tres galardones por su trabajo musical.

La cantante recibió premios tanto por su producción discográfica como por su trayectoria dentro de la música latina, incluyendo una distinción especial que anteriormente había sido entregada a otros artistas de diferentes generaciones.

Los tres reconocimientos que obtuvo durante la gala fueron los siguientes.

Mejor Álbum Pop Latino , por LUX.

Mejor Artista Solista Latin Pop del Año .

Premio Billboard Salón de la Fama 2026 .

Este último reconocimiento fue entregado por Juan Luis Guerra, quien participó en la ceremonia para presentar la distinción a la cantante catalana.

Rosalía recordó una frase de Caso Cerrado durante los Latin Billboard 2026, donde celebró la importancia de la música en español. IG rosalia.vt

Con este premio, Rosalía se convirtió en la segunda mujer en recibir el reconocimiento del Salón de la Fama, después de Rocío Dúrcal, quien fue distinguida en 1999.

Durante su discurso, la intérprete también recordó a figuras que considera importantes para el desarrollo y la expansión internacional de la música latina.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Celia Cruz, Vicente Fernández, Daddy Yankee y la propia Rocío Dúrcal, artistas que desarrollaron sus carreras en distintos géneros y generaciones.

“No podría hacer lo que hago si no fuera por los artistas que me precedieron y abrieron el camino”, expresó la cantante al agradecer la distinción.

La ceremonia también reconoció las trayectorias de Rubén Blades y Cristian Castro, además del trabajo del grupo mexicano Fuerza Regida, que figuró entre los principales ganadores de la noche.