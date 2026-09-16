Latin Grammy 2026. Conoce la lista de nominados

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer su lista de nominados para la entrega de la edición 27 del Latin Grammy, que se realizará el 11 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

El mexicano Edgar Barrera se posicionó en el primer sitio con diez nominaciones, entre ellas la de productor y compositor del año, seguido de Rosalía, Jorge Drexler, Karol G y CA7RIEL y Paco Amoroso.

A continuación te compartirmos las categorías más destacadas:

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso: Ha Ha.

Jorge Drexler: ¿Cómo se ama?

Silvana Estrada: Dime.

Loulu Gilberto: O Amor Nos Encontrou.

Karol G, Marco Antonio Solis: Coleccionando heridas.

Mon Laferte: Femme Fatale.

Carin León: Desde que te tengo.

Milo J: Niño.

Rosalía, Yahritza y Su Esencia: La Perla.

Elena Rose: Alma.

Álbum del Año

Anitta: Equilibrivm.

CA7RIEL y Paco Amoroso: FREE SPIRITS.

Jorge Drexler: Taracá.

Taracá. Silvana Estrada: Vendrán Suaves Lluvias.

Karol G: Tropicoqueta.

Mon Laferte: Femme Fatale.

Carin León: Muda.

Milo J: La vida era más corta.

Rawayana: ¿Dónde es el after?

Rosalía: LUX (Complete Works).

Jorge Drexler. Especial

Canción del Año

Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G: Coleccionando Heridas.

Jorge Drexler, Mauro: ¿Cómo se ama?

Silvana Estrada: Dime.

Mon Laferte: Femme Fatale.

Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver: Hasta Jesús tuvo un mal día.

Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana: Humano.

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins: La Perla.

Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana: Mi gran amor.

Massimo Giovanardi, Zanna: Nilo.

Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz: Solifican12.

Mejor Nuevo Artista

Delilah.

Fabian .

. Loulu Gilberto.

Arath Herce.

Macario Martínez.

Maye.

Sofia Monroy.

Kendall Peña.

Dora Sanches.

ARIA VEGA.

Zeca Veloso.

Macario Martínez Instagram

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Pablo Alborán: KM0.

Monsieur Periné: Instrucciones para ser feliz.

nic: (Enamorada).

Debi Nova: Todo puede convertirse en canción.

Alejandro Sanz: ¿Y ahora qué +?

Mejor Álbum Pop Tradicional

Esteman, Daniela Spalla: Amorío.

Kany García: Puerta abierta .

. Laura Pausini: Yo canto 2.

Reik: TQ+.

Yami Safdie: Querida yo.

Mejor Canción Pop

Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell: A la niña que fui.

Joaquina: Amarillo.

nic, Raquel Sofía: (favorito).

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins: La perla.

Mon Laferte: Melancolía.

Mejor Interpretación de Música Electrónica

CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again: Beto’s Horns - Fred Remix.

Kinky: Armándola de pedo.

Peces Raros, Nick Warren: Circular.

SouCream, Héctor Mazzarri: Motopirueta.

Violeta, Bronquio: III. Ojalá! - Bronquio Remix.

Mejor Interpretación Urbana

Bizarrap, Daddy Yankee: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

Ryan Castro, Kapo, Gangsta: La Villa.

Feid: Se lo juro mor.

Karol G, Eddy Lover: Dile luna.

Milo J, Trueno: Gil.

El reguetonero fue elegido como la Persona del Año 2026 Isaac Reyes

Mejor Interpretación Reguetón

Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow: Contrabando.

Bad Gyal, Chencho Corleone: Choque.

Karol G, Feid: Verano rosa.

Ozuna: Una aventura.

Sofía Reyes, Luísa Sonza: Uñas afiladas.

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Gyal: Más cara.

J Balvin, Ryan Castro: Omerta.

Beéle: Borondo (5020 Rcrds Sessions).

Karol G: Tropicoqueta.

Young Miko: Do Not Disturb: Late Checkout.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

J Noa, Trooko: Antisistema.

Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo: El Pana Deiby.

Arcángel: Gohan y Goku.

Kase.O, Okeiflou, Tokischa: Mono.

Mono. Feid, Lil Supa: Poder.

Mejor Canción Urbana

Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa: Buenos términos.

Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

Omar Courtz: Por si mañana no estoy.

DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7: Reliquia Do 2T.

Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez: Yo y Tú.

Mejor Álbum de Rock

Beta: A la mitad.

Mägo De Oz: Malicia.

1915: Ceremonia.

Fito Páez: Shine.

Viniloversus: La Frontera.

Fito Páez es un ícono del rock latinoamericano. Foto de FB: Fito Páez

Mejor Canción de Rock

Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford: Destruirse.

Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal: Ego.

Fito Páez: Las fuerzas armadas del amor.

Draco Rosa: Montserrat.

Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte: Rojo Profundo.

Mejor Álbum de Pop/Rock

Emmanuel Horvilleur: Mi año gótico.

Juanes: Juanesteban.

La vida bohème: Tierra de nadie.

Draco Rosa: Olas de luz. Usted señálemelo: Términos & condiciones.

Mejor Canción Pop/Rock

Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ignacio Mendoza, Fatima Carolina Valdez Lira: Antes de que el mundo se acabe.

Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver: Hasta Jesús tuvo un mal día.

Leiva: Hasta que me quede sin voz.

Arath Herce: Me levanté de la cama.

Bruses, Luis Javier Contreras: Ratera.

Mejor Álbum de Música Alternativa

Babasonicos: CUERPOS, Vol. 1.

Bruses: DESDE EL COMA.

CA7RIEL y Paco Amoroso: FREE SPIRITS.

Teo Planell: Demian.

Rosalía: LUX (Complete Works).

Mejor Canción Alternativa

Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich: Ante la duda, baila.

Francisca Valenzuela, Francisco Victoria: BUGAMBILIA.

Dante Spinetta Salazar: El Reset.

Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz: QUERIDA AMALIA:

Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna: 1:30

Mejor Álbum de Salsa

Charlie Cruz: Invicto.

Luis Enrique: El alma en clave.

Luis Figueroa: El Relevo.

Grupo Niche: Más que palabras.

Nathy Peluso: Malportada.

Nathy Peluso. Especial

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorge Celedón, Víctor Nain Jr.: Jorgito.

Gusi: Vallenato Social Club

Ke Personajes: Corazón ausente.

Karen Lizarazo: El tiempo perfecto.

Carlos Vives: El Último Disco Vol. 1.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Dayhan Diaz: Algo nuevo de ayer.

Los Tri-O: Orgánico.

Omara Portuondo: Eternamente Omara.

Gilberto Santa Rosa: Íntimo (En Vivo).

Leoni Torres: Cualquiera se enamora.

Mejor Álbum Cantautor

Djavan: Improviso.

Jorge Drexler: Taracá.

Silvana Estrada: Vendrán suaves lluvias.

Arath Herce: Musas en Mi.

Mon Laferte: Femme Fatale.

Mejor Canción Cantautor

Silvana Estrada: Dime.

Joaquina: generación digital.

Jorge Drexler: Las palabras.

Arath HerceMusas en Mi.

Covi Quintana: Temblor y réplica.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Pepe Aguilar: Mi suerte es ser mexicano II .

Camila Fernández: La Fernández.

Mariachi Sol de México de José Hernández: La voz de mi trompeta (50 Años).

Christian Nodal: Bandera Blanca.

Christian Nodal. Cuartoscuro

Mejor Álbum de Música Banda

Luis Angel "El Flaco": Tequila y guaro.

Banda Los Recoditos: Piratita.

Edén Muñoz: Piedras a la Luna.

Mejor Álbum de Música Norteña

Calibre 50: El mundo es del que se anima.

Duelo: Gravedad.

Joss Favela: Mis Compas Vol. 2.

Grupo Frontera: Lo que me falta por llorar.

Sofi Saar: 50/50.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Kakalo: De parte mía.

Peso Pluma, Tito Double P: Dinastía (Deluxe).

Rivs: Contra todo.

Xavi: Dosis.

Yahritza y Su Esencia: Metamorfosis.

Peso Pluma Instagram

Mejor Canción Regional Mexicana

Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G: Ese hombre es malo.

Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier "Ricky" Muñoz, Pablo Preciado: Estamos todos.

Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis: No capea.

Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández: Ojitos bellos.

Edén Muñoz: Osadía.

Mejor Álbum Folclórico

Eva Ayllón: Concierto de gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live].

Yamandu Costa, Alexis Cárdenas, Ensemble Recoveco: La quinta esencia.

Lila Downs: Cambias mi mundo.

Milo J: La vida era más corta.

Julieta Rada: Candombe (En Vivo, Teatro Solís).

Compositor del Año

Edgar Barrera.

Iván Gamez.

Yoel Henríquez.

Jenni Mosello.

Sara Schell.

Productor del Año

Edgar Barrera.

Julio Raposo.

Santiago Ruiz "Tatool".

Juan Pablo Vega.

Federico Vindver.

Edgar Barrera Especial

Mejor Video Musical Versión Corta

BK': 10 anos de Castelos & Ruínas.

Tamara Flores: CHINGONA.

Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira: Moleirinha.

Los Tres: INRI.

Rosalía: Sauvignon Blanc (Official Video).

Mejor Video Musical Versión Larga