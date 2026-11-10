SR Medina: un sonorense nominado a cuatro Latin Grammy

La noche del lunes en Las Vegas, Nevada, se llevó a cabo la recepción de los nominados a los Latin Grammy, a donde el sonorense Alberto Medina llegó con cuatro nominaciones en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana y Mejor Álbum de Música Ranchera.

Las nominaciones de SR Medina, nombre artístico del ingeniero mix y máster, y productor, son por su destacada labor en grabaciones de Carín León, Kakalo y Camila Fernández.

IG: amedinav

El Sr. Medina ya ha ganado seis Grammys en total, 2 Grammys estadounidenses o de la música anglosajona, además de 4 premios Latin Grammy, por todo el trabajo que ha realizado con Carín León y por lo que se ve seguramente va a tener que conseguirse una vitrina más grande para que quepan ahí todas sus estatuillas.

Porque este 2026, está nominado por Mejor Álbum del Año, “Muda” de Carín León; Grabación del Año, “Desde que te tengo”, con Carín León. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, “De Parte Mía” de Kakalo y Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, “La Fernández”, de Camila Fernández.

IG: amedinav

La gala, de tres horas de duración, será precedida por La Premiere del Latin Grammy, la ceremonia en la que se entregan las mayorías de los premios, la cual se puede ver sólo por streaming.

La ceremonia también incluirá un homenaje especial al fallecido Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa y quien fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación en 2004.

Los Latin Grammy serán el jueves 12 de noviembre a las 7 p.m., hora del centro de México. La entrega de premios se transmitirá a través de las plataformas de Univision, UNIMÁS, ViX, Galavisión.

Previamente, sólo por streaming se podrá ver La Premiere, cuando se entregan la mayoría de los premios.