¡Sauron de regreso! Revelan tráiler de la tercera temporada de "Los anillos de poder" en Comic-Con

Los fans de El Señor de los Anillos recibieron una sorpresa durante la Comic-Con de San Diego. La tercera temporada de Los anillos de poder presentó su nuevo tráiler en el panel de la serie, dejando ver parte de lo que les espera a los personajes en esta nueva etapa de la historia.

El adelanto muestra que la situación en la Tierra Media está lejos de mejorar. Después de los acontecimientos de la segunda temporada, la guerra avanza y Sauron tiene cada vez más poder. Ahora, su objetivo es todavía más grande: conseguir crear el Anillo Único, la pieza que necesita para someter a los distintos pueblos de este mundo.

Sauron busca crear el Anillo Único

Uno de los puntos centrales de la tercera temporada será la obsesión de Sauron por completar el Anillo Único. El personaje interpretado por Charlie Vickers se encuentra en una carrera contra el tiempo, mientras las fuerzas que todavía se resisten a él intentan encontrar la manera de detenerlo.

La historia dará un salto de varios años respecto a lo ocurrido en la segunda temporada. Para ese momento, la Tierra Media se encuentra en plena guerra y los ejércitos de Sauron han conseguido avanzar por distintos territorios.

El Señor Oscuro tendrá además una nueva meta que podría cambiarlo todo. Desde su fortaleza de Barad-dûr, buscará utilizar el poder del Anillo Único para dominar a sus enemigos y conseguir el control de toda la Tierra Media.

Mientras tanto, los elfos, hombres, enanos y otros pueblos tendrán que dejar de lado sus diferencias para intentar hacer frente a una amenaza que parece crecer con cada día que pasa.

Los Nazgnagôl llegan a "Los anillos de poder"

Uno de los detalles que más llamó la atención del adelanto fue la aparición de los Nazgnagôl, personajes que forman parte de las novedades que presentará esta tercera temporada.

La serie continuará así acercándose a elementos que los seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien reconocen de la historia que ocurre después, aunque Los anillos de poder sigue desarrollando su propia versión de los acontecimientos de la Segunda Edad.

Los creadores J.D. Payne y Patrick McKay continúan al frente de la producción, que mantiene a Charlie Vickers como Sauron, junto a Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond.

Puerto Rican actor Ismael Cruz Cordova (C) speaks during Prime Videos The Lord of the Rings: The Rings of Power panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

Nuevos personajes se suman a la tercera temporada

La nueva entrega también tendrá varias incorporaciones al elenco. Jamie Campbell Bower, conocido por su papel de Vecna en Stranger Things, interpretará a Celeborn, el esposo de Galadriel.

Además, Andrew Richardson dará vida a Anarion, mientras que Zubin Varla interpretará a Khamûl. Eddie Marsan también se suma a la producción como Thrain y Simon Pegg prestará su voz al Balrog.

La llegada de estos personajes abre nuevas historias para la serie y, en algunos casos, conecta con figuras importantes dentro del universo creado por Tolkien.

Australian actor Charlie Vickers speaks during Prime Videos The Lord of the Rings: The Rings of Power panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de "Los anillos de poder"?

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará el 11 de noviembre de 2026 de manera exclusiva en Prime Video.

Los primeros cuatro episodios estarán disponibles ese día. Posteriormente, los capítulos cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos episodios de la temporada se estrenarán el 25 de noviembre.

English actor Jamie Campbell Bower (R), Puerto Rican actor Ismael Cruz Cordova (C) and Welsh actor Owain Arthur (L) attend Prime Videos The Lord of the Rings: The Rings of Power panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

Así, la serie regresará con una historia que promete ser una de las más importantes hasta ahora para Sauron y sus planes. El gran objetivo está claro: crear el Anillo Único. La pregunta ahora es si los pueblos libres de la Tierra Media conseguirán detenerlo antes de que sea demasiado tarde.