Así luce la transformación de Clayface en el nuevo tráiler de DC Studios

DC Studios lanzó el tráiler oficial de Clayface, la nueva cinta independiente que explora los oscuros orígenes del mítico villano de Batman. El actor Tom Rhys Harries protagoniza esta esperada entrega, bajo la dirección del cineasta James Watkins. Los fanáticos en México podrán disfrutar del filme en las salas de cine a partir del 22 de octubre de 2026.

La compañía productora liberó este primer avance justo antes de arrancar las actividades de la Comic-Con de esta semana. Los asistentes al evento esperan obtener más detalles exclusivos sobre la realización de la película. Warner Bros. programó el estreno comercial en el mercado estadounidense un día después, el 23 de octubre.

Matt Hagen con el rostro vendado. Foto: DC Studios

Conexión con el universo del Caballero Oscuro

La trama de Clayface ocupa un espacio cronológico muy específico dentro de la franquicia actual. La historia ocurre entre las cintas The Batman (2022) y la futura secuela The Batman Part II (2028). Ambas producciones cuentan con la visión directiva de Matt Reeves y el protagonismo de Robert Pattinson como el vigilante de Ciudad Gótica.

Este nuevo lanzamiento aterriza en un terreno completamente fértil para las audiencias. La película llega a la cartelera tras el éxito rotundo de la serie de televisión The Penguin, transmitida por la plataforma de streaming HBO Max. Todas estas historias comparten el mismo universo narrativo, consolidando así el plan a largo plazo para las adaptaciones de DC Comics.

Clayface en su transformación. Foto: DC Studios

Los ejecutivos de DC prepararon el camino para este anuncio desde la pasada CinemaCon. En aquella convención, proyectaron un primer vistazo exclusivo para los dueños de los complejos cinematográficos. Las imágenes confirmaron a Tom Rhys Harries en la piel del atormentado antagonista y desataron grandes expectativas en la industria del entretenimiento.

Una tragedia en Hollywood y un equipo de primer nivel

El guion reescribe la mitología clásica del personaje para adaptarla a un tono denso y realista. En esta versión, Matt Hagen (el nombre real de Clayface) trabaja como un actor con enormes dificultades para triunfar. Tras sufrir un ataque que deja su rostro desfigurado, ingresa a un hospital donde le inyectan sustancias químicas de origen desconocido.

Esta intervención clandestina le otorga su aterradora capacidad de transformación física. Los estudios DC definieron la cinta como el descenso de un hombre desde la promesa de ser una estrella emergente de Hollywood hasta convertirse en un monstruo sediento de venganza. La narrativa explora la pérdida de la identidad, el amor corrosivo y el lado más ambicioso de la ciencia.

Póster promocional de Clayface. Foto: DC Studios

El reparto cuenta con figuras de gran renombre para respaldar el proyecto. La actriz Naomi Ackie coprotagoniza la cinta junto a talentos como David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. El libreto corrió a cargo de los escritores Mike Flanagan y Hossein Amini, dos claros referentes del cine de suspenso contemporáneo.

La producción ejecutiva agrupa a las mentes más poderosas del estudio en la actualidad. Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran lideraron la creación de la obra. El equipo directivo se completa con Michael E. Uslan, Chantal Nong Vo, Lars P. Winther, Rafi Crohn y Paul Richie.

El impacto visual de esta producción promete redefinir el cine basado en cómics al apostar por thrillers centrados en la psicología de los antagonistas. La taquilla mexicana recibirá este violento largometraje en la temporada de otoño, perfilando a Clayface como uno de los estrenos definitivos del cierre del año 2026.