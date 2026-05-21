¿Se quedará con Gabriel? Emily en París llega a su fin

La querida serie Emily en París se ha convertido en una de las producciones más populares de Netflix gracias a sus románticos paisajes, la moda parisina y la historia de Emily Cooper, personaje interpretado por Lily Collins.

Además de mostrar la esencia de París, la serie también conquistó a los fans por la intensa historia de amor entre Emily y Gabriel, una relación que ha mantenido a los seguidores atentos temporada tras temporada.

Ahora, la historia está por cerrar un importante capítulo, pues Netflix confirmó que la próxima entrega será la última temporada de Emily en París.

Netflix confirma la última temporada de Emily en París

A través de redes sociales, el productor estadounidense Darren Star anunció que ya trabajan en la última temporada de la exitosa serie protagonizada por Lily Collins.

“Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París”, expresó el creador de la producción.

La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores, quienes esperaban más temporadas de una de las series románticas más exitosas de los últimos años en Netflix.

Fans reaccionan al final de Emily en París

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar al anuncio del final de la serie y expresaron en redes sociales su tristeza por la despedida de Emily Cooper.

¡Hola a la temporada final! Un último verano griego antes de que regrese ‘Emily en París’.

Muchos usuarios destacaron que extrañarán la historia, los escenarios parisinos y los icónicos looks que se volvieron parte esencial de la serie.

Darren Star agradece el apoyo de los seguidores

Además, Darren Star dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los fans que acompañaron la historia desde su estreno.

“Hacer Emily en París con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de mi vida. Al embarcarnos en la última temporada, estoy muy agradecido con Netflix, Paramount y, lo más importante, con los fans que han emprendido este increíble viaje con nosotros”, señaló.

¿De qué trata Emily en París?

La serie llegó por primera vez al catálogo de Netflix en octubre de 2020 y rápidamente se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma.

La historia sigue a Emily Cooper, una joven estadounidense que deja Chicago para trabajar temporalmente en París. Sin embargo, su nueva vida la lleva a descubrir amistades, romance y una fuerte conexión con la ciudad francesa.

Con el paso de las temporadas, Emily en París logró posicionarse como una de las favoritas del público gracias a su mezcla de romance, drama, comedia y moda.

Aunque todavía no se confirma la fecha oficial de estreno de la última temporada, los fans ya esperan con emoción el regreso de Emily para despedirse definitivamente de la historia.