LP anuncia conciertos en México: fechas y cuándo comprar boletos para sus shows

Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, hace apenas unos días estuvo en México tras dar un show en el festival Tecate Emblema 2026. Y tras su concierto en este evento, la cantante dio buenas noticias a todos sus fans mexicanos.

Esta mañana se dio a conocer que LP regresará a México para dar varios conciertos, esta vez en solitario y no como parte de un festival. Aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows en nuestro país.

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LP llegará a México con su gira “All Is Not Lost Tour” con la cual celebra el décimo aniversario de su éxito “Lost On You”.

¿Cuándo y dónde se presentará LP en México?

Atención fans de LP, ya pueden marcar en sus calendarios el día en el que podrán ver de nueva cuenta a la cantante en México.

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales Ocesa, LP estará en México, específicamente en la Ciudad de México el próximo 22 de noviembre.

La cantante se presentará en el Auditorio Nacional, recinto que ya la ha recibido en una ocasión anterior.

LP también dará un concierto en Monterrey el 20 de noviembre y en Zapopan, Jalisco el 25 de noviembre.

¿Cuándo comprar boletos para LP en México?

Si quieres ver a LP en México, te contamos que los boletos para ver a la famosa en el Auditorio Nacional se pondrán a la venta en dos fechas diferentes.

La primera será la preventa Banamex que se realizará el 26 de mayo a las 10:00 AM en Ticketmaster. Podrás acceder a ella si cuentas con una tarjeta de crédito o débito de dicho banco.

Por otra parte, si no cuenta con una tarjeta de ese banco, podrás comprar tus boletos el 27 de mayo a las 10:00 en Ticketmaster en la venta general con la cual puedes adquirir tus entradas con cualquier plástico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el precio de los boletos ni el mapa.

PJG