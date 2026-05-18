Cazzu reacciona a insultos contra Christian Nodal durante su presentación en Tecate Emblema 2026

La presentación de Cazzu en el festival Tecate Emblema 2026 recibió aplausos y muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes corearon los éxitos de la argentina durante todo el concierto. Sin embargo, algunos asistentes comenzaron a lanzar insultos contra Christian Nodal en plena presentación.

La trapera argentina decidió intervenir desde el escenario para frenar la situación y reaccionó con una frase que rápidamente llamó la atención de los presentes: “No me metan en problemas”

Cazzu frena insultos contra Christian Nodal en Tecate Emblema 2026: “No me metan en problemas” IG

¿Qué ocurrió durante el show de Cazzu en el Tecate Emblema?

Cazzu fue una de las artistas más esperadas del Tecate Emblema 2026. Su presentación estuvo llena de cariño y apoyo de parte de sus fans mexicanos, quienes no dudaron en demostrarle afecto en distintos momentos del show.

Durante una pausa entre canciones para interactuar con el público, la argentina dedicó unas palabras para celebrar el festival y la música. Fue en ese momento cuando algunos asistentes comenzaron a gritar insultos hacia Christian Nodal, situación que generó incomodidad en “La Jefa”.

Desde el escenario, la cantante detuvo las ofensas contra su expareja y padre de su hija. Todo ocurrió después de que entre el público comenzara a escucharse el grito: “¡Que chin*** a su madre Christian Nodal!”.

No, no, no, no me metan en problemas.

Fueron las palabras de la argetina antes de interpretar Si una vez, tema de Selena Quintanilla que forma parte de su actual gira.

Tras pedir que se detuvieran los insultos, la cantante aprovechó para reflexionar sobre la diversidad musical y el ambiente del festival.

Yo les decía antes que tenemos una oportunidad hermosa de escuchar mucha música diferente y evidentemente todas las personas que estamos acá nos gusta algo distinto.

Finalmente, Cazzu agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes permanecieron en el concierto pese a la intensa lluvia que cayó en la Ciudad de México.

Es un placer estar esta noche con ustedes, con la lluvia, como sea, gracias por estar acá, con este escenario, compartiendo conmigo.

Cazzu frena insultos contra Christian Nodal en Tecate Emblema 2026: “No me metan en problemas” IG

¿Por qué Cazzu no puede hablar de Christian Nodal?

Previo a su participación en el Tecate Emblema, Cazzu explicó ante medios de comunicación que existen temas relacionados con Christian Nodal sobre los que actualmente no puede hablar públicamente.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, la cantante argentina aseguró que existen cuestiones legales que limitan cualquier declaración sobre su expareja y sobre su hija.

No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora, legalmente, no lo puedo hacer. Si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera.

Por otra parte, también habló brevemente sobre el bienestar de su hija Inti y explicó que procura mantenerla alejada de eventos multitudinarios.

“Está muy bien. A los lugares que son así, con tanta gente, que nunca sabemos bien qué pasa, trato de dejarla”, mencionó la cantante.

Cazzu frena insultos contra Christian Nodal en Tecate Emblema 2026: “No me metan en problemas” Redes sociales

El paso de Cazzu por el Tecate Emblema 2026 dejó claro el fuerte respaldo que mantiene entre el público mexicano. Sin embargo, también evidenció que cualquier tema relacionado con Christian Nodal continúa generando polémica entre sus seguidores. A pesar de ello, la cantante optó por mantener la calma y evitar declaraciones que puedan complicarla legalmente.