Tarik Othón, ¿qué dice la carta que le envió Mía Rubín Legarreta?

Mía Rubín Legarreta envió una carta a Tarik Othón y con ello causó revuelo en las redes sociales, volviendo viral su mensaje y causando curiosidad por quién es el joven.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín publicó una carta con destinatario a Tarik Othón, en su cuenta oficial de Instagram. ‘Yo elijo amarte’, dice la primera frase con la que inició el mensaje.

Carta de Mía Rubín Legarreta a Tarik Othón

Mía Rubín Legarreta y Tarik Othón. Especial

La carta que envió Mía Rubín Legarreta fue con el fin de celebrar su tercer aniversario de noviazgo con Tarik Othón.

La hija de Legarrte se puso romántica e impactó por el mensaje escrito y las fotografías que publicó compartiendo momentos especiales junto a su novio.

Recuerdo perfectamente la primera vez que me dijiste “te amo” Me preguntaste si lo iba a decir yo…o si lo harías tú primero. Yo, un poco confundida, aunque en el fondo ya entendía hacia dónde iba la conversación, te pregunté a qué te referías. Entonces me dijiste algo que nunca voy a olvidar: que tú decidías amarme. Y que eso era mucho más poderoso que simplemente sentir amor por alguien, porque no era algo inexplicable ni algo fuera de tu control…era una decisión consciente. Algo que escogías hacer todos los días”, se lee en el texto.

Mía recordó que desde se conocieron todo fue diferente, poco convencional y especial, pues prácticamente comenzaron a salir desde el momento en que se vieron por primera vez.

Todo pasó muy rápido, pero nunca se sintió apresurado. Al contrario, siempre se sintió correcto…como si siempre estuvo destinado a que fuera así”.

La joven dijo a Tarik que llegó a llenar su vida de luz y a enseñarle un amor que jamás había conocido, compartiendo así momentos especiales. En tanto, dejó ver una promesa cuando apenas eran unos niños.

Hoy se cumplen tres años desde que decidimos amarnos, cumpliendo esa promesa que nos hicimos cuando apenas éramos unos niños. No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas…pero siempre juntos. Te amo, mi guapo”, concluye la misiva.

Relación conmueve las redes

En la publicación de Mía Rubín Legarreta cientos de usuarios se volcaron dando mensajes de apoyo a la relación. Usuarios se vieron conmovidos por el texto y opinaron:

Qué bonitas palabras, felicidades preciosa, por muchos años más así.

Qué lindos.

Feliz aniversario .

Pareja del año definitivamente. Qué vivan los novios.

Qué belleza, los queremos y celebramos su amor.

En tanto, el comentario más destacado en la publicación de Mía, es el de Tarik Othón, que ya tiene cientos de ‘me gusta’. El joven se limitó a decir:

“Te amo Mía”, junto a tres corazones rojos.

¿Quién es Tarik Othón?

Mía Rubín Legarreta y Tarik Othón. Especial

Tarik Othón es un joven mexicano conocido principalmente por dedicarse al rejoneo, una modalidad de la tauromaquia en la que el torero monta a caballo durante las corridas.

Es originario de Querétaro y desde niño estuvo relacionado con los caballos y el mundo ecuestre. En entrevistas ha contado que comenzó a montar desde muy pequeño y que después se interesó por la tauromaquia gracias a figuras del rejoneo como Diego Ventura. Con el tiempo empezó a participar en eventos taurinos y fue presentado por algunos medios especializados como una de las jóvenes promesas del rejoneo en México.

La relación entre Tarik y Mía Rubín comenzó oficialmente en 2023. Ambos se conocieron por la cercanía entre sus familias y empezaron a convivir durante reuniones familiares. La relación llamó mucho la atención porque Mía ya era una figura conocida en el entretenimiento y porque Tarik pertenece a un ambiente muy distinto al musical y televisivo.

Su noviazgo también ha generado polémica en redes sociales debido a que Tarik se dedica a la tauromaquia. Algunas personas han criticado esa actividad por considerarla maltrato animal, mientras que otras han defendido que forma parte de una tradición cultural y ecuestre.

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