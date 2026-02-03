Jacob Elordi rompe el silencio sobre su hospitalización durante Cumbres Borrascosas

La carrera de Jacob Elordi ha estado marcada por papeles intensos y personajes que exigen una entrega física y emocional considerable. Sin embargo, su más reciente experiencia en el rodaje de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica de la novela clásica de Emily Brontë, dejó al actor australiano con una anécdota que difícilmente olvidará: una hospitalización inesperada durante los primeros días de filmación.

¿Qué le pasó a Jacob Elordi?

Elordi, quien interpreta al atormentado Heathcliff, reveló en entrevista con Esquire que sufrió una quemadura de segundo grado en la espalda tras un accidente doméstico.

El accidente ocurrió en una ducha de vapor en la casa donde se hospedaba el actor. IG wutheringheightsmovie

El episodio ocurrió en la casa donde se hospedaba mientras trabajaba en la película, y aunque no estuvo relacionado directamente con el set, sí marcó un inicio complicado para su participación en el proyecto dirigido por Emerald Fennell.

Todo comenzó en una sesión de maquillaje. La artista Siân Miller estaba diseñando las cicatrices falsas que Heathcliff lleva en la espalda, producto de los latigazos que sufre en la historia.

En tono sarcástico, Miller comentó que si el papel lo hubiera interpretado Daniel Day-Lewis, conocido por su rigurosa entrega al método actoral, probablemente habría llegado al set con cicatrices auténticas. Elordi, entre risas, respondió que se iría el fin de semana a “mutilarse” para demostrar que era Heathcliff.

Aunque la frase fue una broma, esa misma noche el actor terminó con una herida real. Mientras se duchaba, se recostó accidentalmente contra una perilla de latón de la que salía vapor caliente. El contacto le provocó una quemadura intensa que lo hizo levantarse gritando y que requirió atención médica inmediata.

Elordi bromeó diciendo que encarnó el espíritu de Daniel Day-Lewis de la manera más dolorosa. IG wutheringheightsmovie

¿Cuál es el estado de salud de Jacob Elordi?

La directora Emerald Fennell recordó que recibió un mensaje del productor Josey McNamara informándole que Elordi estaba en el hospital. Su primera reacción fue pensar en un accidente automovilístico, pero pronto se enteró de que se trataba de una quemadura en la ducha.

Me sorprendió muchísimo”, confesó Fennell, quien ya había trabajado con Elordi en Saltburn (2023).

El incidente dejó cicatrices reales en lugar de las marcas de látigo de utilería. Reuters

El actor regresó al set el lunes siguiente con la herida visible, lo que generó preocupación entre el equipo. Sin embargo, Elordi tomó el incidente con humor y hasta ironizó sobre la comparación con Daniel Day-Lewis, asegurando que había sido “un verdadero Daniel Day-Lewis… en la ducha”.

Aunque el accidente no pasó a mayores, sí dejó una marca física y emocional en Elordi. Más allá de la anécdota, su experiencia recuerda que el cine, pese a su glamour, también implica riesgos y sacrificios.

A diferencia de su rodaje en Frankenstein, el actor buscaba una higiene impecable esta vez. Reuters

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas?

La adaptación de Cumbres Borrascosas reúne a un elenco de primer nivel. Además de Elordi como Heathcliff, Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, la figura femenina central de la historia.

La película cuenta con la participación de Margot Robbie como Catherine Earnshaw. Reuters

La película, dirigida por Emerald Fennell, promete una visión contemporánea y visceral de la obra publicada en 1847, una de las más influyentes de la literatura romántica.

El estreno está programado para el 12 de febrero en México, y la expectativa es alta. Tras el éxito y la polémica de Saltburn, la dupla Fennell-Elordi vuelve a trabajar junta en un proyecto que combina drama, pasión y tragedia.

Si quieres ver el tráiler completo de la película, no te pierdas el siguiente video.