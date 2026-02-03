"Se comporta como animal": Eduardo Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras ganar un Grammy

La noche de los Grammy quedó marcada por un hecho sin precedentes y, es que Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar el premio a Álbum del Año con una producción totalmente en español, "Debí tirar más fotos". El logro consolida al cantante puertorriqueño como una de las figuras más influyentes de la música global.

Con este reconocimiento, Bad Bunny suma cuatro premios Grammy a lo largo de su carrera, reafirmando su dominio en una época en la que la música latina ya no es una excepción, sino una fuerza central en el mercado internacional.

El discurso de Bad Bunny contra el ICE

Durante su discurso de aceptación, el intérprete de “Ojitos Lindos” aprovechó el escenario para enviar un mensaje político y social que rápidamente se volvió viral. Antes incluso de agradecer a Dios, Bad Bunny fue directo:

Antes de dar gracias a Dios, voy a decir que ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas, somos humanos y somos americanos, expresó en inglés.

El artista también reflexionó sobre el clima de odio que se vive actualmente:

También quiero decirle a la gente: sé que es difícil no odiar estos días, y a veces pienso que nos contaminamos. No sé cómo decir eso en inglés.

Sus palabras fueron celebradas por miles de seguidores, quienes vieron en su discurso una defensa de la comunidad migrante y de la dignidad humana.

Eduardo Verástegui estalla contra el Grammy de Bad Bunny

No todos reaccionaron con aplausos. Uno de los críticos más severos fue Eduardo Verástegui, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente contra el cantante tras su triunfo en los Grammy.

¡Qué tiempos aquellos cuando ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder!, escribió.

Hoy, basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena para que te lo den.

Verástegui fue aún más lejos al referirse al discurso del puertorriqueño:

Bad Bunny, artista puertorriqueño que estará en el Super Bowl e domingo, también es objeto de momios para las apuestas. AFP

Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que ICE es ‘salvaje’, mientras que su música promueve el lado más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad.

El actor y activista concluyó con un llamado a lo que él considera una recuperación de valores:

Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apaguen el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad

La polémica no detiene a Bad Bunny

Fiel a su estilo, Bad Bunny no respondió directamente a las críticas y ha optado por concentrarse en su siguiente gran reto: el medio tiempo del Super Bowl de la NFL, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

El espectáculo será transmitido en vivo por NBC, Telemundo y Peacock, y promete ser uno de los más comentados del año.

Un adelanto lleno de identidad y orgullo cultural

El pasado 16 de enero, Bad Bunny reveló el tráiler oficial de su presentación. El video, filmado en Puerto Rico, muestra al cantante bailando bajo un flamboyán su tema “BAILE INoLVIDABLE”, acompañado de personas de todas las edades y oficios: desde un bombero hasta un abuelito con pava.

Según un comunicado de prensa, el espectáculo es “una invitación abierta, dando la bienvenida al mundo entero, sin importar quién seas o de dónde vengas, a unirse a Bad Bunny para su monumental actuación en el medio tiempo del Super Bowl y emocionarse por el ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo Bad Bunny puede llevar al escenario global”.

La polémica participación de Bad Bunny en el Super Bowl ha elevado el debate más allá de lo deportivo

Mientras Eduardo Verástegui cuestiona su impacto cultural, Bad Bunny sigue rompiendo récords, acumulando premios Grammy y conquistando escenarios globales. La controversia parece no hacer mella en una carrera que, le guste o no a sus detractores, ya es parte de la historia de la música.

AAAT*