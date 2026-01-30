Hamilton lidera el cierre en Barcelona: Ferrari brilla en el adiós a los test privados

La primera fase de la pretemporada 2026 de Fórmula 1 ha llegado a su fin en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en el último día de pruebas privadas Ferrari vio un poco la luz al colocar a Lewis Hamilton en la cima de los registros, aunque en un día donde Mercedes ya no estuvo presente luego de haber gastado sus tres días permitidos.

La mañana del viernes comenzó con Charles Leclerc marcando el ritmo, estableciendo una base sólida para el equipo italiano. Sin embargo, fue por la tarde cuando el SF-26 mostró su verdadero potencial en manos de Lewis Hamilton. El británico detuvo el cronómetro en 1:16.348, superando por dos décimas el registro de Lando Norris y consolidándose como el piloto más rápido de la semana en el trazado español.

Detrás del dominio de los de Maranello, McLaren confirmó que el MCL40 es un contendiente serio. Lando Norris y Oscar Piastri se ubicaron en la segunda y cuarta posición respectivamente. Por su parte, el campeón del mundo, Max Verstappen, finalmente tuvo una jornada de alto kilometraje con el Red Bull RB22. Aunque terminó en la quinta posición, el neerlandés completó 118 vueltas, disipando las dudas tras los problemas mecánicos que afectaron al equipo a inicios de semana y regresando tras el choque de Isack Hadjar el martes.

Debut de Alonso y discreción en Cadillac

La jornada también marcó el esperado debut de Fernando Alonso con el Aston Martin AMR26. El asturiano completó 49 giros en una sesión dedicada a la comprobación de sistemas, finalizando en la undécima posición luego de los inconvenientes del jueves por la tarde con Lance Stroll.

Por otro lado, Valtteri Bottas cerró la tabla con el Cadillac; el equipo estadounidense priorizó la fiabilidad sobre la velocidad, acumulando 54 vueltas vitales para el análisis de datos antes de viajar a Bahréin.

¿Cuándo serán los próximos test de la F1 2026?

La Fórmula 1 se dirige ahora a Bahréin para iniciar las dos sesiones, de tres días cada una, de pretemporada. La primera fase de pruebas oficiales será del 11 al 13 de febrero en el trazado de Sakhir.