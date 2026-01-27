"¿Por qué estás en vivo?": Kim Kardashian interrumpe el Live de North

Kim Kardashian volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento tan espontáneo como divertido durante una transmisión en vivo de Instagram realizada por su hija North West, de 12 años, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en la plataforma.

La escena ocurrió el lunes 26 de enero y rápidamente se viralizó

Mientras North hablaba con sus seguidores, se percató de que su madre se acercaba a la habitación y lo anunció sin rodeos: "Chicos, creo que viene mi mamá". Segundos después, la empresaria de 45 años irrumpió fuera de cámara, provocando risas. "¿Por qué están viendo mi transmisión en vivo?", preguntó North con sorpresa, mientras Kim, divertida, aclaraba que no quería aparecer en pantalla.

Fue entonces cuando la preadolescente lanzó uno de los comentarios más comentados del Live. Con entusiasmo, North anunció entonces a sus espectadores: "Chicos, el mejor de todos los tiempos está aquí", utilizando el acrónimo GOAT, que significa el más grande de todos los tiempos. Kim no pudo ocultar su emoción y bromeó:

"Hola chicos… espero que alguien haya grabado eso", para luego agregar entre risas: "Me llamó la MEJOR de todas. No sé si alguna vez volveré a oír eso… es broma, te amo, Bubs".

"Yo también te quiero", respondió North, luciendo su característico cabello azul, mientras intentaba convencer a su madre de mostrar el rostro en cámara. Incluso llegó a bromear con la idea de que podrían ganar algo de dinero si Kim aparecía, a lo que su mamá reaccionó sorprendida: "¡¿Qué?! No, no, no. Sabes que no me gusta esto".

Aunque Kim prometió "pasar de vez en cuando", dejó claro que estaba lista para dormir y que no participaría del Live, recordándole también a su hija que ya era hora de irse a la cama.

El momento, breve pero cariñoso, se dio en medio de recientes debates sobre la educación no tradicional y la forma en que North se expresa creativamente, demostrando una vez más la dinámica cercana y relajada entre madre e hija.