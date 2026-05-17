¡Hey! Santiago 'se roba el show' al bailar con Flans en concierto de Tlaxcala

Un joven fan de 16 años se robó parte del show de Flans en Tlaxcala después de subir al escenario para bailar Me he enamorado de un fan junto al grupo. El adolescente, identificado como Santiago, sorprendió al público porque no solo conocía la canción, sino que también se sabía la coreografía completa y la ejecutó con seguridad frente a las integrantes de la agrupación.

El momento fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron la energía del joven, su entusiasmo y la manera en que conectó con una canción lanzada originalmente en los años ochenta.

En distintas publicaciones virales se señala que Santiago subió al escenario durante el concierto de Flans en Tlaxcala para acompañarlas en uno de sus temas más reconocibles.

La escena rápidamente provocó comentarios de sorpresa porque Santiago pertenece a una generación muy posterior al auge original de Flans, pero bailó como si hubiera crecido con sus coreografías.

Santiago bailó Me he enamorado de un fan con Flans

Durante el concierto, las integrantes de Flans invitaron a Santiago a subir al escenario. El joven no dudó en integrarse al número y comenzó a bailar Me he enamorado de un fan, uno de los sencillos más recordados del grupo.

Lo que llamó la atención no fue únicamente que subiera al escenario, sino que conocía los pasos. En los videos difundidos en redes, se le ve siguiendo la coreografía con soltura, mientras el público celebra su participación.

El gesto generó una reacción inmediata entre los asistentes y usuarios de redes, quienes bromearon con que “se están rescatando los valores en la juventud”, una frase que acompañó varias publicaciones sobre el momento viral.

Santiago baila con las Flans, Me he enamorado de un fan Especial

Una canción ochentera que sigue viva

Me he enamorado de un fan forma parte del repertorio clásico de Flans. El tema pertenece al álbum Luz y sombra, lanzado en 1987, una etapa clave en la historia del grupo. De ese disco también se desprendieron canciones como Las mil y una noches, Corre, corre y Luz y sombra.

La canción ha seguido presente en distintas giras y presentaciones del grupo. En repertorios de conciertos posteriores, como el tour Primera fila: Flans, Me he enamorado de un fan aparece como uno de los temas centrales del show.

Por eso, la aparición de Santiago conectó con dos públicos al mismo tiempo: quienes vivieron la época original de Flans y quienes descubren sus canciones a través de redes, conciertos familiares o plataformas digitales.

Flans y su conexión con varias generaciones

Flans fue uno de los grupos pop femeninos más populares de México durante los años ochenta. Integrado por Ilse, Ivonne y Mimí, el grupo marcó a una generación con canciones como No controles, Bazar, Las mil y una noches, Corre, corre y Me he enamorado de un fan.

Aunque su mayor auge ocurrió hace décadas, el grupo mantiene presencia en conciertos, giras de nostalgia y presentaciones donde sus canciones siguen siendo coreadas por públicos de distintas edades.

El caso de Santiago muestra justamente ese cruce generacional. Un fan adolescente no solo conocía la música, sino también los movimientos que forman parte de la identidad visual del grupo.

bgpa