Hackean celular de la mamá de Michelle Rodríguez y piden dinero a sus contactos

Michelle Rodríguez alertó a sus seguidores sobre una estafa por WhatsApp luego de que el celular de su mamá, fuera hackeado este domingo. La actriz y comediante explicó en un video publicado en Instagram que los delincuentes comenzaron a escribir a los contactos de su madre para pedir dinero y enviar cuentas bancarias que no pertenecen a ella.

La protagonista de 40 y 20 compartió el mensaje con urgencia para evitar que familiares, amigos o conocidos de su mamá cayeran en el fraude. Según relató, los estafadores usaron la cuenta de WhatsApp de su mamá para solicitar depósitos o transferencias a cuentas de Bancomer y Banamex.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso”, dijo Michelle Rodríguez en el video, donde pidió ayuda para correr la voz entre personas cercanas a su familia.

¿Qué le pasó a la mamá de Michelle Rodríguez?

De acuerdo con la actriz, el hackeo ocurrió después de una llamada telefónica relacionada con un supuesto pedido de paquetería. Aunque no detalló todo el proceso, señaló que el engaño permitió que delincuentes tomaran control de la cuenta de WhatsApp de su madre.

“Le hackearon la cuenta de WhatsApp por un pedido de paquetería falso en una llamada telefónica, entonces tengan mucho cuidado”, explicó Michelle Rodríguez.

La comediante aclaró que su mamá se encuentra bien, pero reconoció que la situación ha sido confusa y complicada para la familia, ya que los mensajes comenzaron a llegar a distintos contactos con solicitudes de dinero.

“Ya estamos intentando tomar cartas en el asunto porque es bastante confuso y complejo, pero ella está bien, todos estamos bien”, agregó.

¿Cómo opera esta estafa por WhatsApp?

El caso expuesto por Michelle Rodríguez coincide con una modalidad de fraude que se ha vuelto frecuente: delincuentes se hacen pasar por empresas de paquetería, bancos, instituciones o contactos conocidos para obtener un código de verificación de WhatsApp.

WhatsApp advierte en su Centro de Ayuda que nunca se debe compartir el código de verificación con nadie, porque ese número permite registrar la cuenta en otro dispositivo y tomar control del perfil.

BBVA México explica que, en esta modalidad, si una persona comparte el código recibido por SMS, el estafador puede tomar control de su cuenta y usarla para pedir dinero a sus contactos. La institución recuerda que los códigos de verificación son personales y no deben compartirse.

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En muchos casos, el engaño se presenta como una llamada o mensaje de una supuesta paquetería. El delincuente dice que necesita confirmar un envío, liberar un paquete o validar una entrega, y después pide un código que llegó al celular de la víctima.

El fraude de paquetería fantasma va en aumento

Las estafas relacionadas con supuestas entregas de paquetes no son nuevas, pero han crecido en los últimos años. En la Ciudad de México, los fraudes por “paquetería fantasma” aumentaron 222% en los primeros 10 meses de 2024, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

En esa modalidad, los delincuentes suelen hacerse pasar por empresas de mensajería como Amazon, DHL u otras paqueterías para pedir pagos, datos personales o códigos de verificación. Las víctimas pueden terminar con robo de información, pérdida de acceso a cuentas o solicitudes de dinero enviadas a sus contactos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también advirtió sobre fraudes por WhatsApp y mensajes que buscan robar datos personales o financieros mediante técnicas de phishing.

¿Qué hacer si te piden dinero desde el WhatsApp de un familiar?

Si un familiar o amigo escribe por WhatsApp para pedir dinero de forma urgente, lo mejor es no transferir de inmediato. Aunque el mensaje venga de un número conocido, la cuenta podría estar tomada por otra persona.

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Antes de hacer cualquier depósito, conviene llamar directamente al contacto por teléfono normal o comunicarse por otra vía. También se recomienda revisar si el mensaje tiene señales extrañas: urgencia, cuentas nuevas, errores de redacción, negativa a contestar llamadas o presión para transferir rápido.

Si se recibe un código de WhatsApp sin haberlo solicitado, no debe compartirse. La propia aplicación señala que ese código es necesario para registrar la cuenta, por lo que entregarlo a terceros puede permitir que alguien más tome el control.

bgpa