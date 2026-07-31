¿Adiós a Slipknot? Sid Wilson habría sido expulsado definitivamente de la banda de metal

Los fans de Slipknot recibieron una noticia que podría marcar el final de una era para la banda de metal. Sid Wilson, conocido dentro del grupo por su trabajo como DJ y teclista, habría sido expulsado de manera definitiva, según información publicada por TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente cercana a la agrupación y con conocimiento directo de lo ocurrido aseguró que Wilson recibió la noticia el viernes por la tarde.

La información llega sin una explicación oficial sobre los motivos de su salida. Hasta ahora, no se ha dado a conocer qué habría provocado la decisión de separar al músico de una banda a la que perteneció desde sus primeros años.

Por ahora, Slipknot tampoco habría ofrecido públicamente detalles sobre la situación, por lo que la noticia ha generado muchas preguntas entre los seguidores.

Sid Wilson se integró a Slipknot en 1999 y durante años fue una de las figuras que ayudaron a construir el sonido y la identidad visual del grupo. Con su salida, la banda perdería a uno de los integrantes que más tiempo permanecieron en su formación.

Sid Wilson era el último miembro original que quedaba

La posible salida de Sid Wilson tiene un peso especial por la historia que existe detrás de Slipknot. El músico fue uno de los nueve integrantes originales de la agrupación y permaneció en ella desde 1999.

Durante todos estos años, la alineación del grupo ha sufrido varios cambios. Craig Jones y Chris Fehn ya no forman parte de Slipknot, mientras que Joey Jordison, uno de sus miembros más importantes, falleció en 2021.

Otro de los golpes más fuertes para la agrupación ocurrió en 2010, cuando Paul Gray, bajista y miembro fundador, murió a causa de una sobredosis de drogas.

'Diamonds and Dust' gala night, Emerald Theatre, London, UK - 03 Jul 2025 Nils Jorgensen/Shutterstock

Por esta razón, la salida de Wilson representaría un momento especialmente significativo para los seguidores de la banda. De confirmarse oficialmente, se convertiría en el último de los integrantes originales en abandonar la agrupación.

¿Qué pasó con Sid Wilson y Kelly Osbourne?

La noticia también llega meses después de que Sid Wilson y Kelly Osbourne terminaran su relación sentimental.

La historia de amor entre ambos comenzó después de una amistad que duró más de dos décadas. Los dos se conocieron en 1999, precisamente durante el Ozzfest, festival creado por Ozzy y Sharon Osbourne en el que Slipknot participó.

Durante años mantuvieron una relación cercana como amigos, hasta que finalmente comenzaron un romance. En 2022, Kelly confirmó públicamente que ella y Wilson habían dado un paso más en su relación después de 23 años de amistad.

Ese mismo año, la pareja se convirtió en padres de un niño llamado Sidney, un nombre elegido en honor al músico de Slipknot.

68th Annual Grammy Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 01 Feb 2026 David Fisher/Shutterstock

La relación avanzó hasta llegar al compromiso. En julio de 2025, Sid le pidió matrimonio a Kelly durante un momento muy especial para la familia Osbourne: el último concierto de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath en Birmingham.

Kelly Osbourne y Sid Wilson terminaron su compromiso

En marzo de 2026 se dio a conocer que Kelly Osbourne y Sid Wilson habían decidido poner fin a su compromiso de ocho meses y terminar su relación.

De acuerdo con versiones difundidas en aquel momento, la pareja habría atravesado una etapa complicada después de la muerte de Ozzy Osbourne, además de enfrentar otros problemas personales.

A pesar de la separación, se señaló que ambos buscarían mantener una relación cordial para concentrarse en la crianza de su hijo.

Ahora, la presunta expulsión de Sid Wilson de Slipknot vuelve a poner al músico en el centro de la atención.

US band Slipknot arrives for the 66th Annual Grammy Awards at the Crypto.com Arena in Los Angeles on February 4, 2024. Robyn BECK / AFP Robyn BECK

Hasta que Slipknot o el propio Wilson emitan una declaración oficial, las razones detrás de su salida continúan siendo un misterio. Lo que sí queda claro es que, si la información se confirma, la historia de la formación original de Slipknot habrá llegado a un nuevo y definitivo capítulo.