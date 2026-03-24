¿Qué pasó entre Kelly Osbourne y Sid Wilson? La pareja habría terminado su compromiso

La cantante Kelly Osbourne y el músico Sid Wilson habrían puesto fin a su compromiso, luego de que en julio de 2025 anunciaran que darían el siguiente paso en su relación.

Esta noticia ha sorprendido a muchos seguidores, ya que la pareja se comprometió hace apenas siete meses, durante un emotivo momento detrás del escenario en uno de los conciertos de Black Sabbath, banda liderada por Ozzy Osbourne.

¿Cómo se conocieron Sid Wilson y Kelly Osbourne?

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne, conoció a Sid Wilson, DJ y tecladista de Slipknot, durante una gira del festival Ozzfest en 1999.

Desde entonces comenzaron una amistad que se mantuvo durante muchos años. No fue sino hasta 2022 cuando decidieron dar un paso más y comenzar una relación sentimental.

Un año después, en 2023, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, un niño llamado Sidney. Con quien comparten algunos momentos familiares en sus redes sociales.

Kelly Osbourne y Sid Wilson ponen fin a su compromiso Foto: @kellyosbourne

¿Cuándo se comprometieron Sid Wilson y Kelly Osbourne?

La pareja anunció su compromiso en julio de 2025 durante un momento muy especial. Todo ocurrió tras bambalinas del último concierto de Black Sabbath de Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra.

En medio de familiares y amigos, Sid Wilson se arrodilló para pedirle matrimonio a Kelly Osbourne. La cantante se mostró visiblemente sorprendida y emocionada ante el romántico gesto, que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de ambos artistas.

¿Siguen juntos Sid Wilson y Kelly Osbourne?

Sin embargo, de acuerdo con información publicada por Daily Mail, la pareja habría decidido separarse, una situación que, según reportes, ha sido especialmente difícil para Kelly Osbourne.

Kelly Osbourne y Sid Wilson ponen fin a su compromiso Foto: @kellyosbourne

La noticia llega poco tiempo después de un momento complicado en la vida de la cantante, tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años en su casa en Jordans, Buckinghamshire, Inglaterra.

Hasta ahora, ni Kelly Osbourne ni Sid Wilson han hecho declaraciones públicas sobre la supuesta ruptura. Además, ambos mantienen activas sus publicaciones en redes sociales, sin señales claras sobre su situación sentimental.