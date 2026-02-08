Bad Bunny de monaguillo a estrella del Super Bowl LX

VEGA BAJA, Puerto Rico.— En el pequeño pueblo costero puertorriqueño de Vega Baja, la megaestrella mundial todavía es conocido simplemente como Benito.

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, hará historia al encabezar hoy el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, aportando ritmos en español y reguetón al espectáculo anual de futbol americano.

En Vega Baja, donde el arte callejero que representa a la superestrella salpica el paisaje, los lugareños recuerdan al niño tranquilo que empaquetaba la compra y servía de monaguillo.

En la iglesia de la Santísima Trinidad, en el barrio Almirante Sur, el pastor Jorge Rodríguez recuerda al joven Benito asistiendo a misa con su madre.

“Siempre venía con su mamá. Durante un tiempo fue monaguillo”, dijo Rodríguez. “Siempre era muy callado y siempre estaba atento a todo lo que sucedía, con ese afán de hacer las cosas bien y con gusto”.

En la preparatoria Juan Quirindongo Morell, la conserje Nidia Vázquez recuerda a un estudiante responsable. “Le gustaba mucho escribir. Creo que incluso entonces ya escribía para convertirse en lo que es ahora”, dijo.

Después de graduarse en 2012, Bad Bunny trabajó en el supermercado local Econo Plaza, comenzando como empaquetador antes de convertirse en cajero. Cuatro años después, saltó a la fama internacional, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Sin embargo, no se ha olvidado de su hogar. De hecho, su último álbum, ganador de un Grammy, se llama DeBÍ TiRAR MáS FOToS y es una celebración de sus raíces.

El líder comunitario y amigo personal Edwin Marrero Santiago, luciendo una camiseta de Mi barrio se levanta, describió la labor caritativa de Bad Bunny, incluyendo la reconstrucción de casas tras el huracán María. “Para un chico de aquí del barrio, criado en esta misma comunidad donde crecí... verlo triunfar hoy a nivel mundial es sin duda un orgullo”, dijo Marrero Santiago.

El líder comunitario se mostró radiante ante el compromiso de Bad Bunny de presentarse en español en el Super Bowl. “Que realmente lleve la bandera de nuestro idioma, y no sólo del español, sino del español distintivo que tenemos los puertorriqueños... Estoy seguro de que será algo espectacular”.

El show de otros latinos

AFP

SANTA CLARA.— Aunque el show de Bad Bunny será el primero principalmente en español, una colección de figuras latinas brilló antes que el puertorriqueño sobre el icónico escenario del Super Bowl.

Estas son algunas de las figuras con raíces de la región que, desde la década de 1990, han dejado su huella en el mayor escenario global.

Shakira y Jennifer Lopez (2020)

En febrero de 2020, a semanas de que covid-19 encerrara al mundo en casa, Shakira y Jennifer Lopez unieron sus talentos en un exuberante show en Miami que incluyó también connotaciones políticas.

El concierto, primero protagonizado por dos mujeres latinas, fue una orgullosa celebración de la diversidad en un clima que ya era crecientemente hostil hacia los migrantes en Estados Unidos, donde Donald Trump estaba a meses de terminar su primera presidencia (2017-2021).

“¡Hola Miami!”, saludó en español la colombiana Shakira al arranque de un recital con mensajes de reivindicación para diversos colectivos como los dreamers, los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos.

JLo también honró sus orígenes al lucir una capa de plumas que tenía de un lado la bandera estadunidense y del otro la puertorriqueña, que mostró cuando su hija entonaba Born in the USA, de Bruce Springsteen.

El propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin se sumaron al espectáculo que hizo vibrar el Hard Rock Stadium.

Gustavo Dudamel (2016)

El reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel fue un invitado especial de la edición 50 del Super Bowl, liderada por Coldplay, que tuvo la misma sede que la de hoy, el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El venezolano, dirigiendo a la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), le dio el toque sinfónico al espectáculo de la popular banda británica, al que se unieron también Beyoncé y Bruno Mars.

Gloria Estefan (1992 y 1999)

La emblemática cantante fue una de las celebridades de alcance mundial que ayudó a realzar el evento.

La primera presentación de la artista cubano-estadunidense fue en 1992, antes de que el show adoptara el formato actual y su popularidad alcanzara la del propio partido por el título de la NFL.

En el invierno de Mineápolis, Estefan le puso ritmo a un espectáculo temático en el que estuvo acompañada de bailarines y patinadores olímpicos.

En 1999 regresó para una celebración de salsa y soul en Miami en la que compartió la tarima con Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy.

Arturo Sandoval (1995)

El reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval ofreció una memorable contribución al recital de 1995 de Tony Bennett, Patti LaBelle y el grupo Miami Sound Machine.

En el espectáculo, titulado Indiana Jones y el Templo del Ojo Prohibido, Sandoval interpretó un solo de trompeta durante la versión de Bennett del clásico de Duke Ellington Caravan.