Luto y crisis: familia de James Van Der Beek solicita donaciones tras su muerte

El mundo del entretenimiento se vistió de luto con la muerte de James Van Der Beek, actor estadounidense que marcó a toda una generación gracias a su papel protagónico en la icónica serie Dawson’s Creek. El actor falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, luego de perder la batalla contra el cáncer colorrectal.

Su fallecimiento no solo dejó un vacío en la industria del cine y la televisión, sino también una profunda herida en su familia, integrada por su esposa Kimberly y sus seis hijos, quienes hoy enfrentan no solo el dolor emocional, sino también una complicada situación financiera derivada de la enfermedad.

Gastos médicos y una crisis económica inesperada

Tras la muerte del actor, la familia de James Van Der Beek lanzó una campaña de donaciones a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos acumulados durante su tratamiento contra el cáncer, así como los costos básicos de vida, vivienda y educación de sus hijos.

La meta establecida es de 500 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 9 millones 250 mil pesos mexicanos. Sin embargo, hasta el 11 de febrero, apenas se habían logrado reunir 64,499 dólares, cerca de 1 millón 191 mil pesos mexicanos, una cifra aún lejana al objetivo necesario para garantizar estabilidad a la familia.

En la descripción de la campaña, se explica que “los costos del cuidado médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos”, por lo que actualmente enfrentan grandes retos para mantener su hogar y asegurar el bienestar de los niños.

El mensaje de la familia tras la muerte de James Van Der Beek

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, la familia compartió un mensaje cargado de emotividad, recordando la fortaleza con la que James enfrentó sus últimos días.

James fue un esposo y padre ejemplar, enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia, expresaron.

“Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y a nuestros hijos a encontrar seguridad y esperanza mientras reconstruimos nuestras vidas”, señala el comunicado, subrayando que los recursos se destinarán a cubrir gastos esenciales, pagar facturas y respaldar la educación de los seis hijos del actor.

La trayectoria de James Van Der Beek que marcó a toda una generación

James Van Der Beek alcanzó la fama a finales de los años 90 gracias a su papel como Dawson Leery en Dawson’s Creek, una de las series juveniles más exitosas de la televisión. Su actuación lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores y lo consolidó como una figura clave de la cultura pop de la época.

Posteriormente, participó en películas como Varsity Blues, donde interpretó a un joven quarterback, y en series como CSI: Cyber, demostrando su versatilidad actoral. A lo largo de su carrera, combinó proyectos televisivos y cinematográficos, sin alejarse nunca de su vida familiar.

Comprometido con su familia y las causas sociales

Incluso durante su enfermedad, Van Der Beek se mantuvo cercano a su comunidad y participó en eventos benéficos relacionados con la lucha contra el cáncer. En 2024, apareció vía video en un evento de recaudación de fondos relacionado con Dawson’s Cree*, donde agradeció el apoyo del público con un emotivo mensaje: "Gracias a cada una de las personas que están aquí”.

Ese compromiso hoy cobra un nuevo significado, ya que su familia depende del respaldo de la comunidad que lo admiró durante años.

Un llamado solidario para preservar su legado

Las donaciones no solo buscan cubrir gastos inmediatos, sino garantizar que los seis hijos de James Van Der Beek puedan continuar con su educación y mantener cierta estabilidad tras la pérdida de su padre. La familia confía en que el apoyo del público les permitirá reconstruir su vida paso a paso.

El legado de James Van Der Beek permanece vivo no solo en sus personajes, sino en el recuerdo de un hombre que fue esposo, padre y una figura querida por millones. Hoy, su familia enfrenta el duelo más difícil y extiende un llamado solidario para quienes deseen ayudar, honrando así la memoria de un actor que dejó huella dentro y fuera de la pantalla.

