Karely Ruiz anuncia su retiro de OnlyFans; "ya me vieron todo"

Karely Ruiz volvió a llamar la atención tras revelar que su etapa en OnlyFans ya tiene un fin. La influencer regiomontana habló abiertamente sobre sus planes a futuro y dejó claro que su permanencia en la llamada “página azul” no será indefinida. Aunque actualmente continúa activa en la plataforma, aseguró que ya contempla un retiro.

El anuncio se dio en el marco de una rueda de prensa por el evento Ring Royale, donde además de hablar de su próxima pelea, compartió detalles sobre el rumbo que quiere tomar en su vida profesional. Frente a los medios, explicó que sus prioridades están cambiando y que ahora busca enfocarse en el ámbito empresarial.

Karely Ruiz y su plan para dejar OnlyFans

Al ser cuestionada sobre su futuro en OnlyFans, Karely Ruiz no evadió el tema y respondió con total sinceridad. Explicó que su intención es aprovechar los próximos años para fortalecer su marca personal y después cerrar ese ciclo.

“Quiero hacer negocios, creo que ya llegó el momento de hacer negocios, yo creo que dos o tres años y ya me retiro de la página azul, yo sé que ya me vieron todo, pero…”.

Desde hace tiempo, la creadora ha demostrado interés en diversificar sus ingresos y construir proyectos propios. Ahora, con una fecha aproximada de dos a tres años para su retiro, deja claro que su objetivo es consolidarse como empresaria y reducir de manera gradual su exposición en contenido para adultos.

Los negocios de Karely Ruiz

Además de hablar sobre su salida de OnlyFans, Karely Ruiz también explicó por qué aceptó participar en el evento de boxeo Ring Royale. Su decisión no solo responde al espectáculo, sino también a motivaciones personales y económicas.

“En primera por el pago, y en segunda porque me gusta el box, lo disfruto y me gusta entrenar. Ahorita que fui mamá hace un año quiero recuperar mi cuerpo. Más allá de la pelea con Marcela lo veo porque mi cuerpo va a cambiar y por el dinero”.

También mencionó que disfruta entrenar y que el boxeo representa una oportunidad para retomar su condición física, especialmente después de haberse convertido en madre hace un año.

El evento ha generado expectativa debido al antecedente con Marcela Mistral, conflicto que se remonta a 2018 cuando ambas coincidieron en el programa “Mitad y Mitad” en Monterrey. Sin embargo, la influencer aseguró que cualquier asunto personal quedó atrás y que ahora su enfoque está en el ámbito deportivo.

