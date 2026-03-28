Kass Quezada, integrante de "Las Alucines", confirma ruptura con Arturo Madrazo

La influencer Kass Quezada, conocida como “Quesito” e integrante del podcast Las Alucines, confirmó el fin de su relación con Arturo Madrazo luego de varios días de especulación en redes sociales.

La creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente tras la presión de sus seguidores, quienes detectaron cambios en su vida personal. A través de un mensaje, aclaró que su relación había terminado semanas atrás.

Kass Quezada confirma el término de su relación con Arturo Madrazo Captura de pantalla

¿Qué dijo Kass Quezada sobre su ruptura?

A través de su canal de difusión de Instagram “quesito town”, Kass Quezada explicó que llevaba varias semanas separada, aunque al inicio optó por mantener la situación en privado debido a lo difícil del momento.

Sin embargo, ante la insistencia del público, confirmó la ruptura para poner fin a los rumores. La influencer aseguró que no existieron conflictos graves y que la relación llego a su fin en buenos términos.

También descartó versiones que apuntaban a problemas mayores, dejando claro que se trató de una separación tranquila.

¿Hubo infidelidad? Esto respondió “Quesito”

Uno de los rumores que más fuerza cobró en redes sociales fue el de una supuesta infidelidad.

Ante ello, Kass fue contundente y negó cualquier tipo de engaño. Aseguró que la relación no terminó por una traición, desmintiendo así una de las versiones más virales.

No nos hicimos nada, no terminamos mal… es una persona que respeto tanto que por lo mismo intenté vivir este proceso a mi tiempo… como una ruptura normal entre dos personas NORMALES.

Finalmente, pidió respeto ante los comentarios y especulaciones, al recordar que, aunque es figura pública, también es una persona con sentimientos.

Kass Quezada confirma el término de su relación con Arturo Madrazo IG

Una relación de casi tres años que terminó en discreción

La historia entre Kass Quezada y Arturo Madrazo duró cerca de tres años, etapa que la influencer describió como importante en su vida.

Aunque mantuvieron varios aspectos de su relación en privado, esta formó parte del contenido que compartía con su audiencia. Por ello, la noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque en un inicio se manejó con discreción. Finalmente la creadora de contenido mencionó:

Los quiero mucho y es lo único que se va a hablar del tema.

Kass Quezada confirma el término de su relación con Arturo Madrazo IG

Polémica en Las Alucines: Lupita Villalobos en el ojo del huracán

La ruptura de Kass Quezada ocurre en medio de otra controversia relacionada con su compañera Lupita Villalobos, también integrante de Las Alucines.

En días recientes, la creadora de contenido ha sido tema de conversación tras versiones sobre una presunta infidelidad por parte de su esposo, lo que desató rumores de una crisis matrimonial a pocos meses de su boda en España.

Las especulaciones comenzaron cuando usuarios notaron la ausencia de su pareja en eventos relevantes, como la boda del influencer “Un tal Fredo”. A esto se sumaron comentarios en redes sociales que alimentaron la narrativa de una posible ruptura.

Aunque el tema fue desmentido por la propia Lupita, el silencio inicial permitió que las sospechas crecieran rápidamente en tendencias, colocando tanto a las integrantes de Las Alucines en el centro de la conversación digital.

En este contexto, la separación de “Quesito” tomó mayor relevancia y fue interpretada por algunos usuarios como parte de una serie de situaciones personales dentro del grupo, lo que incrementó el interés y la viralidad del tema.