El SoFi Stadium fue testigo de un encuentro esperado: Karol G y Bruno Mars cantan “STILL” y graban video musical en concierto de Los Ángeles, destacando una locura entre los fans de “La Bichota” y los hooligans presentes.

En la segunda noche durante su gira por Estados Unidos, con el título “Viajando Por El Mundo - Tropitour”, Karol G invitó al escenario al intérprete de “Die with a smile”, para sorpresa de la audiencia.

Ni las filtraciones en redes sociales ni los rumores habituales lograron arruinar la sorpresa. La química entre la diva paisa y el astro estadounidense fue instantánea, proyectando una complicidad artística que dominó de principio a fin cada rincón del estadio.

Lejos de limitarse a interpretar un fragmento de sus éxitos o intercambiar palabras de afecto, la dupla decidió utilizar la energía de la audiencia para estrenar en primicia su esperada colaboración musical titulada "STILL".

Por si esto no fuera suficientemente histórico, aprovecharon la producción de nivel masivo y el marco de la noche para grabar en vivo el videoclip oficial de la canción que formará parte del nuevo álbum de Karol G.

Karol G y Bruno Mars cantan “STILL” y graban video en concierto X @acervokarolg

Karol G y Bruno Mars cantan “STILL” y graban video en concierto

Ante la mirada de 70,000 espectadores, un mensaje se proyectó en las pantallas del SoFi Stadium:

Esta próxima canción nunca la hemos cantado en vivo y hoy no solo van a escucharla por primera vez, sino que vamos a grabar el video musical aquí mismo con ustedes.

Fue así que apareció en pantalla Karol G, del brazo de Bruno Mars, para subirse a las plataformas del escenario e interpretar “STILL”, su colaboración para el disco de la colombiana, de nombre “No me arrepiento de sentir tanto”.

Un equipo de producción capturó cada ángulo, cada mirada y cada interacción entre la colombiana y el estadounidense. Mientras que también se observaron cámaras que volaban sobre la multitud, enloquecida por el inesperado momento.

La interacción con la audiencia fue una pieza fundamental en la dirección conceptual del videoclip.

Ambos compartieron sonrisas cómplices y abrazos efusivos que reflejaban el enorme respeto y la admiración mutua que profesan por sus respectivos trabajos.

Karol G y Bruno Mars cantan “STILL” y graban video en concierto X @acervokarolg

Por si fuera poco, “STILL” no fue la única interpretación de la noche, ya que aprovecharon el momento para cantar juntos “Risk it all”, que forma parte del álbum “The Romantics” de Mars.

En redes sociales, no se hicieron esperar los mensajes de euforia por lo vivido, tanto de la gente que pudo presenciarlo en vivo, como de quienes lo vieron por medio de X, Instagram o TikTok.

Como sucede en este tipo de experiencias sorpresa, asistentes que acudieron a la fecha anterior, se mostraron tristes por no haber obtenido lo mismo en su día de concierto.

Karol G y Bruno Mars cantan “STILL” y graban video en concierto X @acervokarolg

¿Cuándo salió "No me arrepiento de sentir tanto”?

El nuevo álbum de Karol G fue lanzado el pasado 7 de agosto de 2026 a través de Bichota Records e Interscope Records. Cuenta con 14 canciones y colaboraciones con Bruno Mars, Judeline, Drake y Greg González.