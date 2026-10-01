Megan Fox protagoniza campaña de un tratamiento para la disfunción eréctil: ¿qué es Ro Sparks?

Megan Fox, actriz de 40 años, es la protagonista de una nueva campaña publicitaria de Ro, una compañía de atención médica a distancia, en la que se convierte en la imagen de Ro Sparks, un tratamiento de prescripción para la disfunción eréctil.

La campaña, titulada “Megan Fox is Ro Sparks”, apuesta por el humor, los dobles sentidos y la imagen de la actriz para abordar un tema que todavía puede resultar incómodo para muchos hombres. En el anuncio, Fox aparece con un ajustado traje rojo y explica las características del tratamiento mientras juega con la idea de que ella misma representa al medicamento.

El concepto busca alejarse de la publicidad tradicional de este tipo de productos. En lugar de presentar el tema desde un enfoque exclusivamente médico, Ro recurrió a la imagen pública de Megan Fox, conocida desde hace años por su atractivo, para generar conversación sobre la disfunción eréctil y reducir el estigma que puede existir alrededor de este problema.

¿Qué es Ro Sparks, el tratamiento que promociona Megan Fox?

Megan Fox en campaña de Ro Sparks. @meganfox

Ro Sparks es un tratamiento de prescripción para la disfunción eréctil que combina sildenafil y tadalafil, dos principios activos utilizados para tratar este problema. El sildenafil es el ingrediente activo de Viagra, mientras que el tadalafil es el de Cialis.

Una de las características de Ro Sparks es que se presenta en una formulación que se disuelve debajo de la lengua. De acuerdo con la información difundida por Ro, puede comenzar a hacer efecto en aproximadamente 15 minutos en promedio y sus efectos pueden mantenerse hasta 36 horas.

Sin embargo, existe una precisión importante: aunque el sildenafil y el tadalafil son principios activos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Ro Sparks como formulación específica no está aprobado por la FDA como un producto independiente.

Megan Fox interpreta al medicamento en el comercial

Megan Fox en campaña de Ro Sparks. @meganfox

En el anuncio, Megan Fox no aparece simplemente como embajadora de la marca. La actriz personifica al propio Ro Sparks, por lo que buena parte del comercial gira alrededor de juegos de palabras y referencias relacionadas con la sexualidad.

Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto”, dice Fox en un momento del comercial mientras guiña un ojo a la cámara.

Fox también hace referencia a su administración, a su duración y al hecho de que el medicamento puede solicitarse en línea y recibirse de manera discreta en casa cuando ha sido recetado.

La actriz ha contado que esperaba que la propuesta fuera mucho más moderada, pero que el concepto terminó teniendo una gran cantidad de bromas y dobles sentidos. Incluso señaló que tuvieron que reducir algunos de ellos porque el material original tenía todavía más referencias sexuales.

¿Qué dijo Megan Fox sobre la campaña?

La actriz ha tomado con humor su participación y, al hablar sobre el proyecto, llegó a decir que quizá “nació para esto”, en referencia a su papel como imagen de un medicamento para la disfunción eréctil.

Más allá del tono provocador del comercial, Fox también ha hablado sobre la importancia de que los hombres puedan abordar este tipo de problemas con mayor naturalidad. Desde su perspectiva, las dificultades sexuales pueden formar parte de una relación y no necesariamente deben convertirse en un tema que se oculte por vergüenza.

La actriz también ha señalado la importancia de la comunicación entre las parejas cuando aparecen problemas de intimidad, con la intención de presentar la disfunción eréctil como un asunto de salud que puede hablarse y atenderse.

Campaña en televisión, streaming y espacios públicos

Megan Fox en campaña de Ro Sparks. @meganfox

La colaboración entre Megan Fox y Ro no se limita a un solo comercial. La campaña tendrá presencia en televisión, plataformas de streaming, redes sociales y publicidad exterior, de acuerdo con People.

Entre los espacios contemplados se encuentran lugares de gran visibilidad en Nueva York y Los Ángeles, incluido Times Square, además de estaciones del metro y otros puntos del sistema de transporte de Nueva York.

Ro también prepara distintas versiones del comercial para televisión, así como una amplia cantidad de materiales destinados a redes sociales.

La empresa plantea la colaboración con Fox como una campaña de largo alcance y no solamente como una aparición publicitaria aislada.