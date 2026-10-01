Ben Affleck rompe el silencio tras la triste muerte de sus dos padres

Ben Affleck atraviesa un periodo marcado por dos pérdidas familiares ocurridas en un corto periodo. El actor habló sobre lo sucedido y explicó cómo esta etapa lo llevó a mirar de otra manera su infancia junto a su hermano Casey Affleck.

Ben Affleck habla de la muerte de sus padres

El actor abordó el tema durante su participación en el podcast Street You Grew Up On, conducido por Kerry Washington. Ahí reveló que sus padres murieron recientemente y con apenas dos meses de diferencia.

Affleck explicó que su padre falleció en abril y su madre en junio. Más que detenerse únicamente en el duelo, contó que las dos muertes comenzaron a modificar la manera en que recuerda los años que pasó creciendo en Cambridge, Massachusetts.

“Mis padres acaban de morir, los dos. En abril y en junio”, explicó.

Después reconoció que las pérdidas representan un cambio importante en su vida y agregó que la experiencia lo hizo pensar en su infancia de una manera distinta.

Su madre, Chris Anne Affleck, murió el 2 de junio a los 83 años. Había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025 y enfrentó la enfermedad durante aproximadamente seis meses.

Antes de morir pudo cumplir uno de sus últimos deseos familiares. El 31 de mayo asistió a la graduación de secundaria de uno de sus nietos, apenas dos días antes de su fallecimiento.

El padre del actor, Timothy Affleck, había muerto en abril a los 76 años. Casey Affleck confirmó posteriormente el fallecimiento durante una conferencia de prensa celebrada en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Las muertes ocurrieron en un momento en el que Ben Affleck, de 54 años, comenzó a revisar episodios de su vida familiar que hasta entonces había observado principalmente desde su experiencia como hijo.

Ben Affleck habló por primera vez sobre la muerte de sus padres, quienes fallecieron con apenas dos meses de diferencia. AFP

Las cartas que cambiaron la manera en que Ben Affleck veía a su madre

Después de la muerte de Chris Anne, el actor tuvo acceso a una serie de cartas escritas por su madre durante su juventud. Leerlas le permitió conocer una etapa de su vida anterior al nacimiento de Ben y Casey.

En esos documentos encontró a una mujer joven que todavía analizaba qué quería hacer profesionalmente. Entre sus posibilidades estaban convertirse en trabajadora social o maestra, mientras también escribía sobre los acontecimientos sociales que ocurrían a su alrededor.

El descubrimiento llevó al actor a reconocer que durante años había observado a su madre principalmente desde el papel que ocupó dentro de su familia. Las cartas mostraban, en cambio, sus inquietudes y planes antes de convertirse en madre.

Chris Anne terminó dedicándose a la educación. Trabajó durante 35 años como maestra en escuelas públicas de Cambridge, donde impartió clases de quinto y sexto grado hasta su retiro en 2008.

Durante su trayectoria profesional también obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard. Para Affleck, conocer con mayor detalle aquella etapa cambió la perspectiva que tenía sobre los sacrificios que hizo posteriormente para criar a sus hijos.

El actor recordó que, desde su experiencia infantil, él y Casey parecían ocupar prácticamente todo el mundo de su madre. Con las cartas entendió que existían décadas de experiencias, aspiraciones y decisiones anteriores a ellos.

“Esta mujer tuvo su propia vida durante 30 años, vida que no tuvo nada que ver conmigo”, explicó Affleck al recordar el impacto que tuvo la lectura de los documentos.

Ben Affleck recordó los sacrificios de su madre, Chris Anne Affleck, después de conocer detalles sobre su juventud. Grosby Group

Ben Affleck recuerda el divorcio de sus padres

La revisión de su infancia también llevó a Ben Affleck a hablar sobre la separación de Chris Anne y Timothy. La pareja se había casado a principios de la década de 1970 y terminó divorciándose en 1984.

Affleck tenía alrededor de 12 años cuando ocurrió la separación. Durante aquel periodo, según relató, su padre enfrentaba problemas con el alcohol y dificultades para conservar un empleo estable, una situación que había generado tensión dentro de la familia.

El actor recordó que recibió la noticia del divorcio de una manera distinta a la que pensaba que debía reaccionar. Incluso se preguntó si tenía que aparentar tristeza frente a los adultos.

“Recuerdo pensar, ‘debería intentar parecer triste’”, contó.

Sin embargo, reconoció que su reacción fue de alivio, debido a las circunstancias que atravesaba la familia en ese momento.

Después del divorcio, Timothy se trasladó a California, mientras Chris Anne permaneció en Massachusetts y se encargó de la crianza de Ben y Casey. Su padre logró dejar el alcohol cuando Ben tenía aproximadamente 19 años.

De acuerdo con el relato del actor, Timothy permaneció sobrio durante más de tres décadas. Antes había tenido diferentes empleos y también mantuvo una relación con el mundo artístico.

Ben Affleck camina junto a su madre, Chris Anne Affleck, cuya muerte llevó al actor a recordar su infancia. AFP

Cómo los padres de Ben Affleck impulsaron su carrera

El vínculo de Ben Affleck con la actuación comenzó mucho antes de que Hollywood se convirtiera en su profesión.

Tanto su madre como su padre tuvieron conexiones con el ambiente artístico que terminaron acercando a sus hijos a ese mundo.

Timothy había trabajado como actor con la Theater Company of Boston, donde coincidió con figuras que posteriormente desarrollarían importantes carreras cinematográficas, entre ellas Dustin Hoffman y Robert Duvall.

Chris Anne también terminó siendo determinante en los primeros pasos profesionales de sus hijos. Una de sus conexiones era la directora de casting Patty Collins, quien había sido su compañera de cuarto durante sus años en Harvard.

A través de ese contacto comenzaron a surgir oportunidades para que Ben y Casey Affleck participaran en audiciones para comerciales y producciones locales. Aquellos trabajos llegaron años antes de que ambos consolidaran carreras independientes en el cine.

La cercanía de Ben con su madre también quedó expuesta públicamente en 1998, cuando asistió acompañado por ella a la ceremonia de los Premios Óscar durante la temporada de Good Will Hunting.

Affleck y Matt Damon estaban nominados por el guion de la película y finalmente ganaron el Óscar a Mejor Guion Original. Ambos eligieron llevar a sus madres a la ceremonia.

Años después, Ben explicó que la decisión surgió de manera natural porque sus madres habían formado parte del camino que los llevó hasta aquella noche.