¡Karol G no se queda de brazos cruzados! Así ayuda a los afectados por el terremoto en Colombia

La cantante colombiana Karol G se sumó a las muestras de solidaridad que han surgido tras el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje para las personas afectadas y dio a conocer que su fundación Con Cora trabaja para encontrar la mejor manera de brindar apoyo durante la emergencia.

¿Qué dijo Karol G tras el terremoto?

La intérprete utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de respaldo a las familias que atraviesan momentos complicados a causa del sismo.

En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, expresó la artista.

Karol G también manifestó su solidaridad con las personas afectadas y destacó la importancia de que los colombianos permanezcan unidos ante la emergencia.

La cantante explicó que su fundación, Con Cora, se encuentra trabajando para determinar la mejor manera de llevar ayuda a las comunidades afectadas. La organización, creada por Karol G, desarrolla iniciativas enfocadas en apoyar a mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con información difundida sobre la respuesta de la fundación, se busca canalizar recursos e insumos hacia las zonas que más necesitan asistencia tras el terremoto.

Además, Karol G invitó a sus seguidores a participar en las acciones de apoyo y compartió un enlace para quienes desean realizar donaciones.

Si quieres ayudar y no sabes dónde hacerlo, aquí comparto un link donde tu aporte llegará a las personas que lo necesitan”, señaló la cantante.

Foto: Instagram karolg

¿Qué información compartió para encontrar a personas desaparecidas?

Además de promover las donaciones, Karol G utilizó sus redes sociales para difundir recursos destinados a las familias que buscan a sus seres queridos.

La cantante compartió información sobre Colombia Te Busca, una herramienta mediante la cual se pueden realizar reportes relacionados con personas desaparecidas.

Si necesitas reportar o buscar una persona desaparecida hazlo a través de este link”, escribió en otra de sus publicaciones.

Foto: Instagram karolg

La difusión de este tipo de herramientas puede ser especialmente importante durante una emergencia, cuando las familias intentan restablecer la comunicación con quienes se encontraban en las zonas afectadas.

Karol G, además compartió un emotivo mensaje ante la emergencia que atraviesa Colombia y destacó la importancia de que la población permanezca unida y continúe apoyando a las personas afectadas. La cantante llamó a sus seguidores a colaborar de manera responsable y a mantenerse informados sobre las distintas formas de ayudar.

Me siento profundamente conmovida por todo lo que está pasando en mi país y al mismo tiempo por la forma en la que en situaciones como estas SOMOS UNO!

Nos movilizamos todos! Nos sacudimos, despertamos y nos ponemos la 10! Eso nos representa , eso es lo que realmente somos!!!!”

La artista también pidió a quienes participan en campañas de donación verificar que los recursos sean canalizados correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan.

Foto: Reuters

No dejemos de ayudar ni de compartir información importante. A las personas que tienen puntos de donación, recuerden asesorarse muy bien sobre dónde y cómo va a llegar esa ayuda. Muchas veces hay muchísimo para dar, pero no siempre termina llegando como debe y a las personas que realmente lo necesitan.”

Karol G destacó además que la atención a las comunidades afectadas no debe limitarse a los primeros días de la emergencia, pues muchas familias continuarán necesitando apoyo después de las labores de rescate.

Finalmente, la cantante hizo un llamado a respetar el trabajo de los equipos de emergencia y pidió a la población evitar acercarse a las zonas de rescate si no cuenta con una función específica.

Y algo muy importante: entiendo que emociona y llena de esperanza estar cerca cuando están rescatando personas, pero si no tenemos una función específica para ayudar, lo mejor que podemos hacer es dejarles el espacio a los rescatistas para trabajar. Estas primeras horas son cruciales para encontrar personas con vida. Ayudar también es saber cuándo dejar que quienes están preparados puedan hacer su trabajo de la manera más rápida y eficaz posible", dijo Karol.

Un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia. AFP

¿Qué hace la Fundación Con Cora?

Con Cora es una organización impulsada por Karol G que desarrolla proyectos sociales enfocados principalmente en mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Entre sus áreas de trabajo se encuentran iniciativas relacionadas con educación, salud mental, emprendimiento y bienestar. A través de distintos programas, la fundación busca generar oportunidades y apoyar a personas que enfrentan diferentes condiciones de vulnerabilidad.

La cantante cerró sus mensajes con unas palabras dirigidas a quienes viven las consecuencias del terremoto y a sus familias.

Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”, expresó la cantante.

Foto: AFP

Con estas acciones, Karol G volvió a utilizar su alcance en redes sociales para llamar a la solidaridad y contribuir a la difusión de recursos destinados a las personas afectadas por la emergencia.