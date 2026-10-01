"Que mi expresión cambie": Galilea Montijo revela su miedo tras someterse a cirugía

Galilea Montijo volvió a hablar de uno de los momentos más complicados que ha vivido después de someterse a un procedimiento estético. La conductora recordó las secuelas que enfrentó tras una cirugía en el rostro y confesó que hubo algo que le dio especialmente miedo, el hecho de que su expresión cambiara.

Durante una conversación con Marimar Guerra para el programa de YouTube Bajo la Piel, la conductora de La Casa de los Famosos México habló de lo ocurrido y de cómo aquella experiencia terminó afectando temporalmente algunos movimientos de su rostro.

La conductora habló de lo ocurrido y de cómo aquella experiencia terminó afectando temporalmente algunos movimientos de su rostro Facebook: La Casa de los Famosos México

Aunque el proceso no fue sencillo, Galilea dejó claro que no está en contra de las cirugías estéticas. De hecho, aseguró que mantiene una postura a favor de que cada persona decida qué quiere hacer con su cuerpo.

Yo siempre les he dicho que soy pro cirugías, comentó la conductora al recordar su posición sobre estos procedimientos.

Galilea Montijo temió perder la expresión de su rostro

Uno de los momentos que más recuerda Galilea de aquella etapa fue la preocupación por los cambios que comenzó a notar en su cara.

A mí me da muchísimo miedo que mi expresión cambie, confesó durante la charla.

La preocupación tenía una razón. Después del procedimiento, la conductora presentó problemas de movilidad y una marcada asimetría facial. Incluso llegó a tener dificultades para mover algunas zonas del rostro, entre ellas la boca y uno de sus ojos, situación que provocó que circularan especulaciones sobre una posible parálisis facial.

El procedimiento al que se sometió incluía un levantamiento de ceja y la extracción de una parte de las glándulas del cuello con la intención de perfilar esa zona. Sin embargo, la recuperación terminó siendo mucho más complicada de lo que esperaba.

De acuerdo con lo que ha contado anteriormente, sufrió una quemadura grave en el cuello durante el proceso posterior a la intervención, además de inflamación, dolor y problemas relacionados con el sistema linfático.

La recuperación requirió meses de atención y terapias. Galilea recurrió a la especialista María del Mar Guerra, con quien trabajó para tratar las secuelas. Con el paso del tiempo, la conductora ha explicado que logró recuperar gran parte de la movilidad y apariencia de su rostro.

La recuperación de Galilea Montijo requirió meses de atención y terapias. Mezcalent

"Si quieres hacerte, hazte": Galilea defiende las decisiones personales

A pesar de lo que vivió, la experiencia no hizo que Galilea cambiara su opinión sobre las cirugías estéticas.

La conductora de La Casa de los Famosos México considera que someterse a un procedimiento de este tipo es una decisión personal y que cada quien debe decidir si quiere hacerlo o no.

Si quieres hacerte, hazte. Si no quieres hacerte, no te hagas, expresó.

Para ella, contar públicamente lo que ocurrió tampoco se trató solamente de hablar sobre su propia experiencia. Después de compartir las complicaciones que enfrentó, descubrió que otras mujeres estaban pasando por situaciones similares.

Para ella, contar públicamente lo que ocurrió tampoco se trató solamente de hablar sobre su propia experiencia. Foto de IG: Galilea Montijo

Galilea recordó incluso una conversación que tuvo con la especialista que la acompañó durante su recuperación. Según contó, la doctora le hizo notar que después de que su caso se conociera públicamente comenzaron a acercarse más mujeres que también habían tenido dificultades después de procedimientos estéticos.

Ahora que expusimos tu caso, hay más mujeres como tú pasándola mal, relató que le dijo.

Por eso, aunque aquella experiencia le dejó miedo y preocupación por los cambios que podía sufrir en su rostro, Galilea decidió hablar del tema. Hoy reconoce que su recuperación fue larga, pero también que contar lo que le pasó permitió que otras personas se sintieran identificadas y hablaran de sus propias experiencias.