Karol G lleva a México en el 'cora'. Así fue el show de su Viajando por el mundo Tropitour

NUEVA JERSEY.— Si eres fan de la Bichota, no ir a sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros puede que sea algo de lo que te arrepientas por mucho tiempo, porque Viajando por el mundo Tropitour te va a llevar por lugares tropicoquetos, te hará sentir que “ése hombre realmente fue malo” y que no hay nada mejor que ser latina foreva.

Estuvimos en el MetLife Stadium para comprobarlo, el mismo inmueble para más de 83 mil personas que hace apenas un par de meses vio cómo Ferran Torres acabó con el sueño albiceleste de ver a Leo Messi bicampeón, pero que ahora se llenó de puras bichotas habitantes del universo Tropi.

Antes del show, pisamos el emparrillado para encaminarnos a la conferencia de prensa con la colombiana. Su equipo estaba visiblemente emocionado, porque es la primera vez que estaba por hablar de esta aventura que está viviendo, de los países a los que llegará y por primera vez reaccionó a sus múltiples nominaciones al Latin Grammy, entre ellas, la categoría como Mejor Canción de Regional Mexicana por Ese hombre es malo.

Por supuesto, Excélsior abordó esta parte que tanto está viralizándose en redes sociales, al grado de que Yuridia tuvo que salir a apagar el fuego por tal controversia. Y lo abordó de la mejor manera, en especial después de ser honesta y decir que no ha tenido tiempo de celebrar.

“En mi vida todo lo celebro. Con los premios me pasa que he visto muchos maestros de la música y leyendas que no han tenido un Grammy y eso no ha distorsionado lo majestuosos que son, entonces como que nunca me lo he tomado personal; si no recibo una nominación, no me lo tomo personal, pero si la recibo la celebro con mucho cariño. Ese hombre es malo fue la canción más compleja de Tropicoqueta, tiene 57 músicos y una inspiración de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Chavela Vargas.

“Con Tropicoqueta me pasa que ha sido el disco más complejo y que más tiempo me tomó hacer. Conocer las diferentes culturas a las que estaba tratando de representar con esas canciones fue un research para mí, como una investigación para mí súper especial. Tengo un cariño súper especial por su cultura y lo hice con mucho respeto porque siento que México y Colombia comparten muchas cosas musicalmente, pero digamos que lo hice en México, lo hice con músicos mexicanos, trabajé con maestros de la música que han trabajado con leyendas mexicanas increíbles… Que pase eso es como una consecuencia muy bonita”, aceptó tras la pregunta planteada.

Karol G Cortesía Henry Hwu

La conferencia llegó a la parte alta del estadio, donde el viento sopla fuerte sobre el cabello de la colombiana, pero sin estropearlo, solamente causándole un breve desliz con uno de sus aretes y obligándola a retirárselo. Al fondo, el escenario guardó silencio un rato tras la prueba de audio. Escuchamos a Karol bastante bien.

Porque se prolongó con el tema, recordando que Ese hombre es malo, en vivo, representa un momento especial para ella, porque es cuando salen ocho chicas mariachis para interpretar El son de la negra y la canción en cuestión. Precisó que este pequeño ensamble de mariachi viaja con ella por todo el mundo sólo para tocar ambos temas.

Sin embargo, tiene una deuda pendiente con esta rola ya laureada: ¡jamás la ha tocado en vivo con la banda de 57 músicos con los que la grabó originalmente! Naturalmente le sugerimos que lo hiciera del 13 al 15 de noviembre en la CDMX.

¡No tienen ni idea de lo que estamos preparando para México!”, adelantó emocionada, “pero es que, de verdad, tener un disco que se basa en honrar mi cultura latina, de enaltecerla mientras viajo por el mundo, que tenga nominación a Mejor Álbum del Año en los Latin Grammy se siente impresionante para mí. Te lo juro que nunca había sentido que una nominación a unos premios se sintiera tan especial como esta. Fue como: ‘¡okay!, lo recibo, lo acepto, lo quiero celebrar, quiero poner mi post celebrando esto y a ver qué pasa’”, finiquitó.

MODO BICHOTA

Para Bby wow, el hit del momento, Karol G explicó que llegó en un momento bastante alternativo para ella. Estaba escuchando indie rock. El perreo quedó en pausa un rato, porque su disco del verano fue Daisy (2025), de Rusowsky. Y Judeline tiene una presencia importante en España y se adapta muy bien al universo de la Bichota y del álbum No me arrepiento de sentir tanto.

El concierto tiene una misión en particular que la Bichota quiere expandir ya sea en Estados Unidos, México, Latinoamérica y hasta en Europa:

Está elaborado a partir de muchas inspiraciones que he tenido en mi vida. Hay mucha energía femenina en el espectáculo que me inspiró a crearlo; por ejemplo, el primer segmento está basado en un libro, Las mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés, porque ha llenado mi energía y lado salvaje de muchas maneras.

“Luego está mi comunidad y todo lo que le ha estado pasando a nuestros latinos, especialmente en este país, así que tener la oportunidad de representarlos en mi show y mostrarle al mundo lo hermosa que es nuestra sociedad, cultura, moda y música es muy importante. Y, al mismo tiempo, quiero que se lleven un pedacito de quién soy yo ahora mismo, que entiendan lo poderosas que somos como mujeres”, explicó.

Karol G Cortesía Felipe Orvi

Karol G tiene momentos muy vulnerables, como lo explica en sus nuevas rolas. A veces se siente muy Bichota, pero otras necesita ayuda, explicó. Es normal que haya momentos en su vida en los que necesita una lloradita y a dormir para que, después, todo mejore. Acepta que esto es parte de la vida y que nadie es a prueba de balas.

Por supuesto, todos sus pensamientos personales llevaron siempre una explicación bastante propia, jamás abordó la dedicatoria de tal o cual canción a alguna persona en particular, porque esto se trata de expresar sus pensamientos y dejarle un mensaje importante a sus fans.

A veces nos exponemos demasiado a que todo el mundo opine, controle quiénes somos o controle nuestros sueños, como si nos quedáramos ahí permitiendo que los demás construyan nuestra identidad.

“Así que me encantaría que cada chica en el mundo simplemente se deje llevar, se vuelva salvaje, se conozca a sí misma y... no sé, que tenga claro lo que quiere hacer en el mundo para vivir, para sus sueños y para todo, y que simplemente vaya y lo haga, que sea consciente de que nadie más lo hará por ti”, apuntó.

HORA DEL SHOW

En este, no importa qué país representas, sino cuánto orgullo sientes de ser latina. El escenario por donde Karol G viaja es el más grande montado en su carrera, un pedazo de tierra donde los cuatro elementos se juntan para llevar candela en pista, pasillos y gradas por medio de cinco actos meramente tropicales.

LATINA FOREVA abrió el show. A la colombiana le toma segundos recordar que esas curvas no las tiene ni la Nascar, ni la Fórmula 1, ni nadie en el mundo. Tampoco el flow. Podrán decir que el reguetón ya es universal y lo que quieran, pero la forma que tenemos de mover la nalga y todo es marca registrada.

Los músicos en vivo, los coreógrafos, hasta las cámaras que dejan ver el sudor escurriendo por todo el cuerpo de Karol G llevan el mismo tempo, pasan de todo ese perreo inicial al dembow de OKI DOKI y la base callejera de QLONA.

¡ARRIBA MÉXICO!

En video, Pérez Prado apareció para llevarse al público del reguetón a la parte más tropical y mexicana de la colombiana. El ambiente ya era bochornoso por la humedad veraniega del gringo, las llamaradas que suelta el escenario y tanto sacudón, nada que unas chelas no puedan solucionar por 15 verdes.

Por fin apareció la Tropicoqueta, la misma que Thalía nos presentó y explicó en el intro del mismo álbum. Un estilo inconfundible, con plumas, colores radiantes y cortes aesthetics. Aquí es donde empieza el regalo (o se redime el costo de los boletos de pasarela), porque podemos ver a la colombiana subiendo a una guacamaya a cantar Papasito y Amiga mía, para después bajar del vuelo (simbólicamente, porque el ave jamás se eleva por el estadio) y entrar a la parte mexicana.

Karol G Cortesía @baeth

Puras mariachis mujeres entraron a tocar El son de la negra. Inevitablemente la raza mexicana reaccionó con sus banderas, sus gritos y pasitos tradicionales. La intro perfecta para la canción que ahora es un hit y nominada como Mejor Canción de Regional Mexicano en la próxima entrega del Latin Grammy: Ese hombre es malo.

Para este momento, Karol por fin reaccionó en vivo a su nominación, ignorando por completo la controversia por ser una colombiana nominada en un apartado particular.

“En realidad cualquier nominación que haya recibido este disco significa mucho para mí, porque es para honrar a mi gente, a mi música latina, a los países que he visitado y me han hecho sentir como en casa”, exclamó después de interpretar la rola y finiquitarla con un outro acapella.

Ahí quedó la barata controversia de una nominación casual, cuyo caso ha sido replicado anteriormente cuando Los Ángeles Azules fueron postulados a una categoría de vallenato en 2021.

La primicia para los de Jersey fue la interpretación, por primera vez, de Bby Wow junto a Judeline, Rusowsky y Tainy, una canción que ahorita está en primeros lugares de popularidad en cualquier chart que se busque. Y con este detalle, Karol G regaló un triunfo importante en un estadio que lleva años en sequía con los Jets y los Giants de Nueva York de la NFL.

Y si buscan otra victoria, llegó en el penúltimo acto en el que Karol G baja a la pista y su piscina para recibir abrazos, regalos, miradas, lágrimas y voces del público que quiere cantar junto a ella. Una persona del equipo toma los obsequios y deja que la colombiana siga su recorrido entre la raza buscando un pedacito de la tropicoqueta.

Concierto Karol G Cortesía @cjmagdal

Habrá tres noches en México con esta oportunidad de tener cerquititititita a la Bichota, para dejarle una carta, un dibujo, un cuaderno, flores, todo lo que le quieran dar. La seguridad la sigue, sí, sin embargo, el contacto existe siempre y cuando sea con respeto. A estas alturas, son pocas las estrellas globales que reditúan los costos de los boletos más caros y hay que aprovechar al máximo si es que tienen estos lugares en el Estadio GNP Seguros.

El último viaje por el Tropiuniverso representa el mundo para Karol G y sus fans, por ser la despedida con todas las canciones que se han vuelto virales, que acumulan millones de reproducciones y de alguna u otra forma han pasado a pertenecer a gente más allá de los latinos, por supuesto hablamos de BICHOTA, Coleccionando heridas y Si antes te hubiera conocido.

Karol G Cortesía @baeth

200 Copas, una antesala de despecho, otro momento mexicano para sacar el orgullo que llevamos dentro. Es ahí donde entendemos que el latinaje (como lo define Cazzu) es el producto de todo lo que nos distingue como seres que compartimos valores, idioma y pasión. Karol G lo entendió a la perfección y ha hecho que la vuelta al mundo con Tropicoqueta nos represente en todo el mundo.

Provenza cerró la primera de dos noches agotadas en el Metlife Stadium, en Estados Unidos, un país donde han intentado segregar, implantar miedo y hasta tratado de renunciar a nuestras raíces. La administración en turno puede apuntar todos los estadios que la Bichota llenará en su territorio a lo largo del ocaso del verano y el entrante otoño.

Quisiera colaborar con Cazzu. La vi cantando en Nueva York en un concierto, y me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en No me arrepiento de sentir tanto", Karol G.



Para tomar en cuenta

Cada una de las fechas de Viajando por el mundo Tropitour es diferente y adaptada dependiendo de los países que pisa. Es decir; en CDMX viviremos una experiencia distinta, pero veremos el mismo concepto de escenario.

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