Aleks Syntek vuelve a causar polémica: dice estar “loco” como la Virgen de Guadalupe o Benito Juárez

Aleks Syntek volvió a causar controversia en redes sociales después de realizar una transmisión en vivo en Instagram, en la que respondió a las críticas que recibió por su comportamiento durante un concierto en la alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre.

Durante el en vivo con sus seguidores, el intérprete reconoció que está “loco” y comparó su forma de pensar con la de diferentes figuras históricas, religiosas y de la cultura popular. Entre los nombres que mencionó estuvieron Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

X: Aleks Syntek

Aleks Syntek asegura que está “loco” durante transmisión en vivo

Antes de finalizar el video, el cantante apareció con unos lentes de pasta color naranja y habló con sarcasmo sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales.

“Sí, soy un desequilibrado mental, estoy loco”.

Posteriormente, Aleks Syntek comenzó a enumerar a varias personalidades que, desde su punto de vista, también fueron consideradas “locas” por pensar o actuar de una manera diferente.

Aleks Syntek @syntekoficial

“Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco. El Chicharito estaba loco, el Chavo del 8 estaba loco”.

La comparación con Jesucristo y la Virgen de Guadalupe provocó reacciones entre los usuarios de redes sociales. Además, durante la transmisión afirmó que la Gesta Heroica de los Niños Héroes es una mentira y dijo que “Hugo Sánchez es español”.

¿Por qué criticaron a Aleks Syntek?

La reciente polémica comenzó después del concierto que ofreció el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

En medio de aquella presentación, el músico interrumpió su repertorio para hablar sobre las preferencias musicales del público y volvió a cuestionar algunos de los géneros como el reguetón y canciones que actualmente tienen mayor popularidad.

“Me salté a mi mánager, ahorita le va a dar un infarto a mi mánager de lo que acabo de hacer, ya lo sé, a la disquera le va a dar un infarto de lo que acabo de hacer, ya lo sé, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí, cierto?, alguien dijo esa frase, ´Dios contigo, ¿quién contra ti?', no tengo miedo, déjense venir, sólo quiero un país en paz”, dijo.

Aleks Syntek pide más apoyo para los artistas mexicanos

Otro de los temas abordados por el cantante fue la falta de apoyo a las expresiones artísticas y culturales en México. Aleks Syntek consideró que el público debería prestar mayor atención a los compositores, músicos, bailarines y artistas nacionales.

Aleks Syntek en el GIFF. Cortesía GIFF

También aseguró que la industria musical se encuentra en una situación complicada debido a que, desde su perspectiva, se da prioridad a los productos comerciales provenientes de otros países.

“Quiero que los artistas puedan trabajar, que en el INBAL haya papel de baño, que en Bellas Artes haya papel de baño para los bailarines, que los jazzistas vayan a verlos, que son buenos, que apoyen a Alondra Parra con los huapangos, miren a mí me gusta bailar ´la gatita que le gusta el mambo´, es padre, pero de eso no se nutre nuestra alma, si quiero ser inteligente, escuchó el huapango de Moncayo, no ´la gatita´, cuando entendamos eso y prioricemos el huapango, México vas a ser primermundista, sí puedes ser primermundista, nútranse de cultura, dejen de estar escuchando mama… en otros idiomas y de otros países, que están en los primeros lugares, cuando tienen sus compositores”, señaló.

Aleks Syntek anuncia que se alejará de México

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó hace unos días un mensaje en el que adelantó que se distanciará de México para cuidar su salud mental y espiritual.

Aleks Syntek

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”.

Dentro de la transmisión, Syntek también mencionó a otros músicos que han enfrentado dificultades emocionales o profesionales. Como ejemplo habló de Miguel Bosé, Alejandro Sanz y los integrantes de Caifanes.

“¿Quieren eso?, no más Aleks Syntek, volvieron loco a Miguel Bosé, volvieron loco a Alejandro Sanz, volvieron loco a Aleks Syntek; Caifanes se deshizo por la salud mental de (Alejandro) Marcovich, de Saúl (Hernández) y de Sabo (Romo) y, en lugar de que los llamaran y les dijerán: ´Caifanes, los amamos´, nos conformamos con que desaparezca Caifanes, ¿quieren desaparecer a Aleks Syntek también?, y eso que yo no soy una banda, soy yo solito contra el mundo, con los hue… bien puestos, no tengo miedo o me voy a tener que ir a Inglaterra, Andy Bell dijo que era un gran compositor y aquí dicen que soy un pen…, Martin Gore, de Depeche Mode me conoció y me dijo: ´qué buen tecladista eres´”.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Finalmente, el cantante aseguró que no tiene miedo de perder su carrera por expresar sus opiniones. También reiteró que planea viajar a Inglaterra y desaparecer durante algún tiempo.

“Sí, sí, mándenme al manicomio, ay me estoy volviendo loco por decir esto, ay me voy a quedar sin carrera (…), ay qué miedo, Pati Chapoy va a decir que estoy loco, me están volviendo loco, que es diferente y voy acabar mal si no me voy y sí me voy a ir. Ya me voy pa´ Inglaterra, pero les voy a dejar este mensaje antes de irme y, voy a desaparecer y me voy a ir con mis amigos a Inglaterra, allá sí me quieren, mientras no apoyen a los mexicanos y sigan apoyando pend…, nos va a cargar a todos la chin…”, remató.

Hasta ahora, Aleks Syntek no ha detallado cuándo viajaría a Inglaterra ni cuánto tiempo permanecería fuera de México.