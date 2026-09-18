"Me encanta su personalidad irreverente": Karol G revela que quiere colaborar con Cazzu

Karol G no escondió su admiración por Cazzu. Durante una conferencia de prensa en Nueva York, la cantante colombiana habló de la argentina y reveló que le gustaría hacer una colaboración con ella, algo que hasta ahora no ha ocurrido de manera oficial.

La declaración llega mientras Karol G se encuentra en Nueva York como parte de su gira mundial Viajando Por El Mundo TropiTour. La artista ofreció dos conciertos en el MetLife Stadium, los días 17 y 18 de septiembre.

Fue en este contexto cuando surgió el nombre de Cazzu. Karol G contó que recientemente tuvo oportunidad de verla cantar en Nueva York y que esa experiencia reforzó las ganas que tiene de trabajar con ella.

Karol G quiere colaborar con Cazzu

La intérprete de "Si Antes Te Hubiera Conocido" fue directa cuando le preguntaron por la argentina. Para ella, hay algo en la forma de ser de Cazzu que conecta con lo que ha querido transmitir en su propia música.

Quisiera colaborar con Cazzu. La vi cantando en Nueva York en un concierto, y me encanta porque su personalidad es súper irreverente, comentó Karol G durante la conferencia.

La colombiana también relacionó esa personalidad con su reciente etapa musical y, en particular, con No Me Arrepiento de Sentir Tanto, proyecto en el que ha mostrado una faceta más vulnerable.

Siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en No Me Arrepiento de Sentir Tanto, agregó.

La frase llamó la atención porque pone sobre la mesa una posible colaboración entre dos de las voces femeninas más reconocidas de la música urbana latinoamericana. Sin embargo, por ahora se trata solamente de un deseo expresado por Karol G y no existe un tema confirmado entre ambas.

Karol G sorprende al hablar de Cazzu en Nueva York Instagram

¿Karol G y Cazzu ya han cantado juntas?

Aunque en redes sociales circulan videos y canciones que presentan a Karol G y Cazzu como si ya hubieran grabado juntas, hasta el momento no hay una colaboración oficial entre las dos artistas.

Algunos de esos contenidos son mashups, ediciones realizadas por seguidores o materiales creados con herramientas de inteligencia artificial. Por eso, cualquier canción que aparezca en redes con las voces de ambas debe tomarse con cuidado hasta que exista un lanzamiento oficial.

Las dos, eso sí, han construido carreras importantes dentro de la música urbana. Karol G se convirtió en una de las principales representantes del reguetón y el urbano colombiano a nivel internacional, mientras que Cazzu ha tenido un papel destacado en el desarrollo del trap argentino.

Las dos, eso sí, han construido carreras importantes dentro de la música urbana. Mezcalent

Cazzu también ha construido una propuesta que va más allá del trap. Su álbum Latinaje, lanzado en 2025, exploró géneros y sonidos vinculados con distintas tradiciones latinoamericanas, incluyendo tango, folclore, cumbia y corrido tumbado.

Karol G, por su parte, llegó a Nueva York con un repertorio que incluye canciones como "LATINA FOREVA", "BbY WOW", "Si Antes Te Hubiera Conocido" y "No Me Arrepiento de Sentir Tanto".

Una colaboración que por ahora es solo un deseo

La posibilidad de escuchar juntas a Karol G y Cazzu queda, por ahora, en el terreno de los deseos. No hay fecha de grabación, anuncio de estudio ni sencillo en camino confirmado públicamente.

Lo que sí quedó claro en Nueva York es que Karol G tiene interés en compartir música con la argentina. Y no fue solamente por su trayectoria, sino que la colombiana destacó algo mucho más personal, su manera de expresarse y esa actitud que, según dijo, conecta con lo que ella misma buscaba transmitir en su música más reciente.

Ahora falta saber si ese comentario se queda en una admiración entre colegas o termina convirtiéndose en una de esas colaboraciones que los fans llevan tiempo imaginando.