Muere Chad Gilbert, guitarrista de New Found Glory, a los 45 años

Chad Gilbert, guitarrista fundador de New Found Glory y una de las figuras más reconocibles del pop punk de los años 2000, murió este domingo a los 45 años, después de enfrentar durante casi cinco años un cáncer que se extendió a diferentes partes de su cuerpo.

La noticia fue confirmada por New Found Glory y por su esposa, Lisa Cimorelli, mediante un comunicado conjunto publicado este 20 de septiembre. El músico murió mientras dormía y pasó sus últimos momentos acompañado por familiares y amigos, con su esposa y su madre a su lado.

“Estamos devastados y sorprendidos por lo rápido que nos dejó, pero profundamente agradecidos de que se haya ido de una manera tan pacífica”, expresó la banda al despedirse de quien formó parte del grupo durante casi tres décadas.

¿Qué enfermedad tenía Chad Gilbert?

Gilbert recibió en 2021 un diagnóstico de feocromocitoma metastásico, un tipo poco frecuente de cáncer originado en la glándula suprarrenal. Con el paso de los años, la enfermedad se extendió a otras regiones de su cuerpo, entre ellas la columna vertebral y los pulmones.

Su cuadro se volvió especialmente complicado durante 2026. En febrero comenzó a presentar pérdida de control y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo después de una presentación en Nashville, lo que provocó varias caídas y finalmente lo llevó a urgencias.

Los médicos descubrieron entonces tres tumores en su cerebro. Uno de ellos, aproximadamente del tamaño de una nuez, ejercía presión sobre una zona responsable del movimiento, por lo que Gilbert fue sometido a una cirugía de emergencia el 27 de febrero.

Posteriormente recibió sesiones de radioterapia para tratar los tumores restantes y continuó con distintos tratamientos contra el cáncer. En entrevistas concedidas durante su recuperación también explicó que su diagnóstico había evolucionado hacia un carcinoma adrenocortical en etapa avanzada.

Chad Gilbert volvió a tocar meses después de su cirugía cerebral

A pesar de la gravedad de su enfermedad, Gilbert consiguió regresar temporalmente a los escenarios.

En junio volvió a tocar con New Found Glory en Nashville, pocos meses después de la operación cerebral. El guitarrista necesitó apoyo para desplazarse, pero interpretó canciones como Hit or Miss y My Friends Over You.

Ese concierto tuvo además un significado especial para él: fue la primera vez que pudo tocar frente a su hija Lily, algo que meses antes temía no volver a conseguir debido al avance de la enfermedad.

Gilbert había reconocido que probablemente ya no podría realizar giras de la misma manera que antes, aunque esperaba continuar participando en presentaciones cercanas a su hogar siempre que su salud se lo permitiera.

New Found Glory estuvo en México una semana antes de su muerte

New Found Glory acababa de presentarse en la Ciudad de México como parte del Vans Warped Tour, realizado el 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La banda interpretó canciones como Understatement, Hit or Miss, All Downhill From Here, Dressed to Kill y My Friends Over You. Para las presentaciones recientes, New Found Glory había contado con músicos adicionales mientras Gilbert enfrentaba las limitaciones provocadas por su tratamiento.

El álbum más reciente del grupo, Listen Up!, había sido publicado en febrero de este año y estuvo profundamente marcado por la enfermedad del guitarrista. Gilbert trabajó en el disco entre tratamientos médicos y hospitalizaciones.

Incluso “Frankenstein's Monster”, tema que cierra el álbum, aborda directamente su experiencia con el cáncer y la manera en que intentaba transformar los momentos difíciles en mensajes de resistencia y optimismo.

Familiares y amigos se reunieron en el hospital

En su despedida, los integrantes de New Found Glory recordaron la cantidad de personas que acudieron al hospital durante los últimos momentos del guitarrista.

“La cantidad de visitantes que llenó el vestíbulo del hospital en tan poco tiempo es un testimonio de cuánto era querido Chad y cuánto siempre lo será”, señaló el comunicado.

Su esposa Lisa y su madre Jackie estuvieron a su lado cuando murió. Al músico también le sobreviven su hija Lily y su hermano Brian.

¿Quién era Chad Gilbert?

Gilbert nació en Florida y fue uno de los fundadores de New Found Glory en 1997, junto con músicos de la escena punk del sur del estado. Con el cambio de siglo, el grupo se convirtió en una de las bandas fundamentales de la explosión del pop punk estadounidense.

Como guitarrista y uno de los principales compositores del grupo, participó en canciones que se convirtieron en referentes del género como My Friends Over You, Hit or Miss y “All Downhill From Here.

La agrupación alcanzó especial popularidad con discos como New Found Glory, Sticks and Stones y Catalyst, además de mantenerse activa durante casi tres décadas mediante giras, nuevos álbumes y versiones de canciones pop llevadas al terreno del punk.

Gilbert también trabajó como productor y estuvo vinculado a otros proyectos de la escena punk y hardcore. Sin embargo, sus compañeros aseguraron que él consideraba que su principal logro no estaba relacionado con los discos ni los conciertos.

“Era un músico legendario, pero su logro favorito era ser esposo y padre”, escribieron.

bgpa