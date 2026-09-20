Emma Coronel sorprende con fotos inéditas de las gemelas que tuvo con 'El Chapo'

Emma Coronel compartió una fotografía inédita de María Joaquina, una de las gemelas que tuvo con Joaquín El Chapo Guzmán, y volvió a mostrar un momento de la infancia de sus hijas pocas semanas después de que ambas celebraran sus 15 años.

La exreina de belleza publicó la imagen en sus historias de Instagram. En la fotografía aparece María Joaquina cuando era bebé, sentada y haciendo un gesto frente a la cámara, mientras Coronel acompañó la publicación únicamente con su nombre y varios emojis.

La publicación llamó la atención porque Coronel suele mantener reservada la imagen actual de sus hijas. Aunque ocasionalmente comparte fotografías familiares, en las imágenes recientes suele evitar mostrar sus rostros o recurre a emojis para cubrirlos.

¿Quién es María Joaquina, hija de Emma Coronel y “El Chapo”?

María Joaquina es una de las dos hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera. Su hermana se llama Emali Guadalupe y ambas nacieron el 15 de agosto de 2011 en California, Estados Unidos.

Las adolescentes cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto y celebraron la fecha con una fiesta privada cuyos detalles comenzaron a conocerse posteriormente a través de redes sociales y publicaciones de algunas de las personas involucradas en el evento.

Emma Coronel revela que está enamorada, ¿tiene un nuevo amor? IG: @emma.coronel.official

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los vestidos diseñados por April Black Diamond, quien creó para cada una un modelo distinto decorado con cristales, perlas, tul y aplicaciones. Incluso en las fotografías difundidas por la diseñadora los rostros de las menores permanecieron cubiertos.

Emma Coronel ya había mostrado fotos de sus hijas cuando eran pequeñas

La imagen de María Joaquina no es la primera fotografía de infancia que Coronel decide compartir. En septiembre de 2025 publicó otra imagen en la que aparecían las dos gemelas cuando eran niñas, vestidas con atuendos amarillos y sombreros con flores.

Sin embargo, ese tipo de publicaciones son poco frecuentes. Conforme sus hijas han crecido, Coronel ha reducido la exposición de sus rostros en sus cuentas públicas y ha mostrado principalmente momentos en los que no pueden ser identificadas claramente.

La nueva historia mantiene esa tendencia: en lugar de publicar una fotografía actual de María Joaquina, Coronel decidió recuperar una imagen tomada durante sus primeros años de vida.

Foto: IG

Las gemelas acaban de celebrar sus XV años

La publicación llega aproximadamente un mes después de que María Joaquina y Emali Guadalupe celebraran juntas su cumpleaños número 15.

Coronel compartió entonces algunos detalles de la decoración del festejo, entre ellos una larga mesa acompañada de arreglos florales blancos. La celebración se realizó de manera privada y gran parte de la información sobre el evento se conoció posteriormente a través de publicaciones relacionadas con los vestidos y la organización.

La diseñadora April Black Diamond reveló que creó dos vestidos personalizados para las adolescentes. Uno incluía una falda voluminosa de tul, mientras que el otro presentaba una silueta más ajustada acompañada por perlas y detalles florales.

Joaquina y Emali, hijas de El Chapo Guzmán y Emma Coronel Instagram

¿Dónde está actualmente El Chapo Guzmán?

Joaquín Guzmán Loera cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos después de haber sido declarado culpable de narcotráfico y otros delitos federales.

Emma Coronel también enfrentó un proceso judicial en ese país. En 2021 se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y violaciones a la llamada Kingpin Act; posteriormente fue sentenciada a 36 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada.

Desde que recuperó su libertad, Coronel ha retomado progresivamente su actividad pública mediante redes sociales, apariciones en eventos y proyectos relacionados con moda y creación de contenido.