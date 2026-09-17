"¿Y Yuridia?": Critican nominación de Karol G a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy

La nominación de Karol G a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026 desató críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron que una cantante colombiana pueda competir en una categoría asociada directamente con la música de México.

La intérprete consiguió la candidatura por “Ese Hombre Es Malo”, una de las canciones incluidas en su álbum Tropicoqueta. El tema compite contra trabajos interpretados por Intocable, Xavi y Grupo Frontera, Grupo Frontera, así como Eden Muñoz y Cristian Castro.

“¿Cómo porque Karol G está nominada a una categoría del regional mexicano si no es mexicana? Son un chiste”, fue uno de los mensajes que comenzó a circular en X después de que la Academia Latina de la Grabación revelara las candidaturas el 16 de septiembre.

Otros usuarios cuestionaron la ausencia de artistas mexicanos que han dedicado buena parte de su carrera a géneros como ranchera, mariachi, norteño o banda, mientras que la colombiana logró aparecer entre los cinco temas seleccionados.

Karol G compartió imágenes de mariachi en sus conciertos Instagram: Karol G

La discusión también llevó a mencionar a intérpretes como Yuridia entre quienes, según algunos seguidores, pudieron haber ocupado un lugar en la categoría.

¿Por qué Karol G está nominada a Mejor Canción Regional Mexicana?

Aunque el nombre de la categoría ha generado dudas, las reglas de los Latin Grammy no establecen que un cantante tenga que ser mexicano para competir en ella.

La Academia define Mejor Canción Regional Mexicana como un reconocimiento para compositores. El tema debe ser nuevo, tratarse de un sencillo o corte y contener al menos 60% de su letra en español. En los criterios publicados no aparece ningún requisito relacionado con la nacionalidad del intérprete o de los autores.

De hecho, técnicamente la candidatura no pertenece únicamente a Karol G. Los nominados por “Ese Hombre Es Malo” son Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Carolina Giraldo Navarro —nombre real de Karol G—, quienes aparecen acreditados como compositores.

Karol G compartió imágenes de mariachi en sus conciertos Instagram

Karol G es también la intérprete de la grabación, razón por la que su nombre es el más visible cuando se difunde la lista de nominaciones.

“Ese Hombre Es Malo” sí tiene influencia del mariachi

La otra parte de la discusión tiene que ver con el sonido de la canción. Aunque Karol G construyó gran parte de su carrera alrededor del reguetón y la música urbana, Tropicoqueta fue concebido como un recorrido por diferentes géneros de América Latina.

El álbum incorpora elementos de cumbia, vallenato, merengue, bachata y música mexicana. En el caso específico de Ese Hombre Es Malo, la producción recurrió directamente al mariachi.

Pitchfork describió la canción como uno de los momentos destacados del disco y señaló que la voz de Karol G está acompañada por una orquestación de mariachi integrada por 57 músicos, una producción considerablemente alejada del sonido urbano con el que suele asociarse a la cantante.

La colombiana incluso presentó la canción acompañada por un mariachi femenino durante su actuación en Coachella 2026, donde dedicó una sección de su espectáculo a sonidos y referencias de la música mexicana.

Por ello, la inclusión de la canción dentro del campo regional mexicano responde al género y características de la grabación, no al país de nacimiento de quien la interpreta.

¿Contra quién compite Karol G?

Ese Hombre Es Malo tendrá otros cuatro contendientes en la ceremonia. La lista oficial de Mejor Canción Regional Mexicana quedó integrada de la siguiente manera:

“Ese Hombre Es Malo”, interpretada por Karol G.

“Estamos Todos”, de Intocable.

“No Capea”, de Xavi y Grupo Frontera.

“Ojitos Bellos”, de Grupo Frontera.

“Osadía”, de Eden Muñoz y Cristian Castro.

El premio se entrega a los compositores, por lo que en caso de ganar “Ese Hombre Es Malo”, los gramófonos corresponderían a Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Karol G.

Barrera, precisamente mexicano, es uno de los principales colaboradores de Tropicoqueta y encabeza todas las nominaciones de los Latin Grammy de este año con 10 candidaturas. Karol G suma siete, empatada entre los artistas con mayor número de postulaciones junto con Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso.

Karol G compite en géneros muy distintos este año

La nominación al regional mexicano tampoco es la única muestra de la diversidad musical de Tropicoqueta. El disco fue seleccionado como Álbum del Año y también compite como Mejor Álbum de Música Urbana.

Sus canciones aparecen además en categorías correspondientes a otros estilos. “Verano Rosa”, colaboración con Feid, fue nominada a Mejor Interpretación Reggaeton, mientras que otros trabajos del álbum colocaron a la cantante dentro de diferentes campos de los premios.

La decisión final se conocerá el próximo 12 de noviembre, cuando se celebre la edición 27 de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.