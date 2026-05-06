¿Karina Torres en “La Casa de los Famosos México 2026”? Esto se sabe

La expectativa por la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” ya comenzó a encenderse en redes sociales, luego de que se filtrara una supuesta lista de participantes que podrían formar parte del reality en 2026. Aunque aún no existe confirmación oficial, los nombres que circulan han generado conversación entre fans del programa.

De acuerdo con información difundida a través de la cuenta "Chismecito Channel", la nueva temporada ya tendría incluso fecha tentativa de estreno, además de detalles sobre los posibles sueldos semanales de los habitantes, que irían desde los 110 mil hasta los 450 mil pesos.

Cry, creador de contenido. Foto: Instagram cry_thereal

La producción estaría nuevamente a cargo de Rosa María Noguerón, y entre los supuestos integrantes aparecen figuras de la actuación, la música y el mundo digital, incluyendo a Consuelo Duval, Sylvia Pasquel, Susana Zabaleta, Omar Chaparro y Karina Torres.

La lista filtrada también incluye a otros famosos como Cry, Daniela Luján, Eduardo España, Cynthia Klitbo, Tammy Parra, Aristeo Cázares y Emiliano Aguilar, entre otros, lo que sugiere una mezcla de perfiles del mundo digital, la actuación y canto.

Sin embargo, es importante recalcar que hasta el momento no existe confirmación por parte de Televisa, Endemol ni de la producción del reality, por lo que toda esta información permanece en calidad de rumor.

Consuelo Duval, actriz. Foto: Instagram consueloduval

En paralelo, también ha circulado un supuesto documento con detalles de la producción, donde se menciona que la cuarta temporada podría iniciar el 26 de julio de 2026, con grabaciones que se extenderían por poco más de dos meses y una final programada para el 4 de octubre del mismo año.

Además, se señalan posibles cláusulas de aislamiento total para los participantes.

Por ahora, todo queda en especulación, pero el listado ya ha generado conversación en redes y ha puesto a Karina Torres y compañía en el centro de las apuestas sobre quiénes podrían entrar a la famosa casa.

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