¿Qué pasó con Paola Suárez? Así se decidió la entrada de Karina Torres a La Casa de los Famosos

La presentación de Karina Torres como la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026 no solo emocionó a sus seguidores, también despertó una gran pregunta: ¿y Paola Suárez?

Después de que la producción hiciera oficial la participación de Karina, Paola decidió realizar una transmisión en vivo para felicitar públicamente a su amiga y aclarar las dudas que comenzaron a surgir entre los fans de Las Perdidas, quienes esperaban verla a ella dentro del reality.

¿Qué pasó con Paola Suárez en La Casa de los Famosos México?

Durante la transmisión, Paola contó que ambas tenían posibilidades de entrar al programa y que, de una forma muy poco común, terminaron definiendo quién sería la elegida.

Entre risas, aseguró que la decisión se tomó con un simple juego de piedra, papel o tijera.

Ya les puedo contar porque ya se confirmó Karina. Las dos estábamos ahí y nos aventamos un piedra, papel o tijera para ver quién iba a entrar este año. Yo saqué piedra, Karina sacó papel y pues ni modo, le tocó a ella, relató.

La influencer también explicó que Karina ya estaba considerada por la producción desde el año pasado, por lo que finalmente fue ella quien recibió la oportunidad de formar parte de esta nueva temporada.

La confesión sorprendió a los seguidores

Las declaraciones de Paola llamaron la atención de miles de usuarios, ya que muchos pensaban que la producción había elegido únicamente a Karina desde un principio.

Aunque algunos seguidores tomaron la historia como una divertida anécdota entre amigas, otros comenzaron a preguntarse si realmente ambas tenían el mismo nivel de posibilidades de entrar al reality.

Lo cierto es que Paola dejó claro que está feliz por su compañera y que no existe ningún conflicto entre ellas. Al contrario, mostró entusiasmo por verla competir dentro de la casa más famosa de México.

Paola Suárez Foto de IG: Paolita Suárez

La buena relación entre ambas quedó demostrada durante la transmisión, donde incluso pidió a sus seguidores apoyar a Karina durante su participación en el programa.

Karina Torres es la segunda habitante confirmada

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 reveló oficialmente a Karina Torres como la segunda integrante del elenco, después del anuncio de Ernesto Laguardia como el primer confirmado.

Desde un día antes, en redes sociales ya circulaban teorías sobre su identidad. Las pistas mostradas por el programa —entre ellas un salón de belleza, un micrófono, una bandera trans y un vestido naranja— llevaron a muchos usuarios a concluir que se trataba de la influencer.

Su incorporación representa uno de los anuncios más comentados de los últimos días, pues Karina cuenta con una enorme comunidad de seguidores que espera verla desenvolverse dentro del reality.

Karina Torres La Casa de los Famosos

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres alcanzó la fama como una de las integrantes de Las Perdidas, grupo que comparte con Wendy Guevara y Paola Suárez.

Los videos que comenzaron grabando de manera espontánea en redes sociales las convirtieron en un fenómeno de internet gracias a su humor, ocurrencias y forma tan natural de comunicarse con el público.

Con el paso del tiempo, Karina construyó su propio camino como creadora de contenido, estilista e influencer. Además, ha participado en diversos proyectos de entretenimiento e incluso formó parte de una película que aún está pendiente de estrenarse.

Su presencia constante en redes sociales le ha permitido mantener una comunidad muy fiel, que suele viralizar sus frases, memes y stickers, convirtiéndola en una de las figuras digitales más reconocidas del país.

Karina Torres

Un nuevo reto para una de "Las Perdidas"

Ahora, Karina enfrentará uno de los desafíos más importantes de su carrera al ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, un formato donde las cámaras permanecen encendidas las 24 horas y cada decisión puede cambiar el rumbo de la competencia.

Su personalidad extrovertida, el sentido del humor que la caracteriza y la cercanía que mantiene con sus seguidores son algunos de los aspectos que generan altas expectativas sobre su participación.

Mientras tanto, la revelación de Paola Suárez sobre el famoso "piedra, papel o tijera" ya se convirtió en una de las anécdotas más comentadas alrededor del reality, demostrando que incluso una decisión tomada entre amigas puede terminar dando mucho de qué hablar cuando se trata de uno de los programas más esperados del año.